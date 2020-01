Il salvataggio di Bean Il salvataggio di Bean, il cucciolo che non ha mai smesso di sperare

I volontari di Sidewalk Special, pochi mesi fa, hanno ricevuto una segnalazione su un cane randagio, chiamato Bean. Era sempre seduto in un punto e sperava che qualche persona dal cuore gentile, sarebbe andata ad aiutarlo. Desiderava solo essere salvato ed amato proprio come tutti gli altri cuccioli a quattro zampe.

Con il passare del tempo, le sue speranze sono diventate sempre più lontane, poiché nessuno lo aveva mai considerato o aiutato.

I volontari, quando hanno saputo la sua storia, sono andati subito a conoscerlo e una volta arrivati sul luogo, hanno notato che le sue condizioni non erano molto buone.

Bean aveva la rogna, una zampe rotta da molto tempo e diverse ferite su tutto il suo corpo. Nonostante questo, non ha mai smesso di essere gentile con tutti gli esseri umani.

I ragazzi, per conquistare la sua fiducia, gli hanno subito dato del cibo e subito dopo, lo hanno avvolto in una coperta e portato nel loro rifugio. Durante il tragitto, il cucciolo ha fatto amicizia con tutti i volontari e la sua dolcezza ha stupito tutti.

Per prima cosa, il cagnolino è stato sottoposto ad un bagno caldo e subito dopo ad una visita medica. Il veterinario è stato costretto ad operarlo per far riprendere la sua gamba e lo ha sottoposto anche ad una cura medica per guarire tutte le ferite.

Ora Bean, è ancora nel rifugio ed ogni giorno fa dei nuovi miglioramenti. I volontari sono molto orgogliosi di lui, poiché nonostante ciò che ha passato, non ha mai smesso di sperare in qualcosa di meraviglioso. Ecco il video della sua storia di seguito:

I ragazzi, a breve, faranno tutti gli annunci per la sua adozione e sperano che la famiglia perfetta per lui, arrivi molto presto. Per loro, questo cagnolino, merita un lieto fine bellissimo.

Tutti noi speriamo che il piccolo Bean, trovi dei nuovi amici umani al più presto. Una storia bellissima, che ci ha commosso…

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il salvataggio di Phoenix