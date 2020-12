Quando Cheryl ha visto Cardi da sola sul ciglio della strada, non ha potuto far altro che cercare di aiutarla

Il salvataggio di Cardi è stato reso pubblico da una donna di nome Cheryl e da una sua collega volontaria di nome Trina. La sua storia è iniziata quando, un giorno, la donna stava guidando per le strade di Detroit. Improvvisamente, ha notato un cane seduto sul ciglio di una via della città.

Credit: The Dodo / Facebook

Cheryl nel corso della sua carriera da volontaria animalista, aveva visto e salvato decine di poveri cagnolini in difficoltà. Proprio per questo, quando si è trovata davanti quella femmina di pitbull abbandonata, si è resa conto di quanto fosse spaventata e del fatto che non avrebbe mai potuto agire da sola per salvarla. Così ha chiamato la sua collega Trina che, in pochi minuti l’ha raggiunta sul posto.

La povera cagnolina non permetteva a nessuno di avvicinarsi a lei e continuava ad abbaiare. Nessuno sapeva quale fosse la sua storia e da dove provenisse. Quello, unito alla sua grande stazza, necessitava una grande attenzione da parte di chiunque volesse avvicinarla.

Credit: The Dodo / Facebook

Trina mi ha raggiunto dopo pochi minuti ed ha portato con se un guinzaglio. Riuscire a farglielo indossare era l’unico modo per portarla via da lì.

Il salvataggio di Cardi

This Pittie Rescue Was Meant To Be Scared stray pittie becomes a total daddy's girl ❤️ Posted by The Dodo on Monday, November 23, 2020 Credit video: The Dodo – Facebook

Ci siamo avvicinate con cautela e ci siamo rese conto che conquistare la sua fiducia in poco tempo, non era possibile. Io l’ho distratta e Trina le ha messo il guinzaglio da dietro. Come se ne è resa conto, ha iniziato ad agitarsi. Le abbiamo dato un po’ di corda affinché si calmasse e capisse le nostre buone intenzioni.

Dopo circa un’ora le due volontarie sono riuscite a portare Cardi al rifugio e, nelle ore successive, hanno lavorato con lei per riuscire a conquistare la sua fiducia. Come per tutti i cani salvati, anche per lei hanno pubblicato degli annunci di adozione sui social, in cerca di persone disposte a prendersene cura.

Credit: The Dodo / Facebook

Le sue foto hanno conquistato il cuore di una coppia. Joseph e Morgan si sono offerti per accogliere Cardi in affidamento momentaneo. Dopo la prima notte, trascorsa affianco a lei nel suo letto, Joseph era già perdutamente innamorato di lei. Era riuscito ad instaurare un legame così forte che, il solo pensiero di mandarla via gli spezzava il cuore. Così ha deciso di tenerla per sempre con sé.