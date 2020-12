Bandit è un cucciolo che si è ritrovato a vivere per le strade, solo e spaventato, finché non ha incontrato un angelo sul suo cammino. Un giorno, una volontaria di nome Valia, stava guidando lungo delle strade di campagna, quando si è resa conto che un cagnolino stava inseguendo la sua macchina.

Negli ultimi anni della sua vita, la donna aveva lavorato come volontaria di un’associazione locale. Associazione che si occupa proprio del salvataggio e della riabilitazione degli animali bisognosi. Guidata quindi dal suo istinto di protezione nei confronti degli amici a quattro zampe, Valia ha subito frenato ed è scesa dalla vettura per recuperare il cagnolino.

Mi è bastato guardarlo negli occhi, per capire quanto fosse spaventato all’idea di sopravvivere da solo in mezzo al nulla. Quando mi ha visto, deve avere capito che io ero la sua unica speranza di salvezza. Ha iniziato ad attirare la mia attenzione con dolci atteggiamenti. Correva a nascondersi e poi sbucava di nuovo per assicurarsi che fossi ancora lì.

Credit: The Orphan Pet / YouTube

La volontaria ha raccontato che il cucciolo si comportava come se volesse convincerla a salvarlo e che, mentre giocava con lei, si è intrufolato da solo nella macchina. Non le avrebbe mai permesso di andarsene senza di lui.

Dopo pochi minuti, Bandit si è lasciato toccare e coccolare da me. In quel momento, guardando i suoi occhi, ho capito che non lo avrei mai lasciato e che sarei stata io stessa a prendermi cura di lui.

La nuova vita di Bandit

Credit video: The Orphan Pet – YouTube

Dopo il salvataggio, Velia ha portato il cucciolo a casa sua e lo ha presentato agli altri cani di famiglia. In poco tempo, Bandit si è ambientato e ha mostrato la sua particolare personalità alla sua salvatrice:

Credit: The Orphan Pet / YouTube