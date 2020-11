Il commovente salvataggio di una piccola gattina, chiamata Cricket, è davvero meraviglioso. Da quando l’hanno portata nel rifugio, si è innamorata di un orsacchiotto di peluche, che è diventato il suo migliore amico. L’aiuta a superare tutte le difficoltà e a farla sentire al sicuro.

Una contadina che vive in Messico, pochi mesi fa ha trovato la gattina all’interno del suo fienile. Era sola e spaventata. Tremava e non riusciva a tranquillizzarsi.

In attesa che arrivasse la sua mamma, ha deciso di avvolgerla in una coperta, ma quando è tornata a controllare poche ore dopo, ha scoperto che era ancora lì. Era molto piccola ed aveva bisogno di cure ed aiuto in fretta.

Per questo la donna, senza rifletterci, l’ha presa tra le sue braccia e l’ha portata nel rifugio del posto. I volontari si sono presto innamorati di Cricket e della sua dolcezza. Era buona e gentile con tutti, desiderava solo ricevere l’amore e le attenzioni necessarie.

Pochi minuti dopo il suo arrivo, hanno deciso di donarle un orsacchiotto di peluche e sin da subito, la gattina ha instaurato un rapporto speciale con il suo nuovo amico. Lo ha portato con sé durante la visita dal veterinario e lo ha tenuto anche mentre dormiva nella sua cuccia.

I volontari sono rimasti talmente stupiti dal suo amore, che hanno voluto pubblicare la vicenda sul web. Hanno voluto mostrare a tutti la loro amicizia speciale. Il mondo intero è rimasto a bocca aperta ed infatti la storia è diventata presto virale.

Il lieto fine della piccola Cricket

Grazie all’amore ed alle cure necessarie, la gattina è cresciuta e si è ripresa in fretta. Ha guadagnato peso e soprattutto è tornata a stare bene.

Una famiglia amorevole, stupita dalla vicenda, ha chiamato i ragazzi per poter conoscere Cricket. Sono andati nel rifugio poche ore dopo. Quando hanno visto il suo sguardo ed hanno notato la sua dolcezza, si sono follemente innamorati di lei.

Per questo hanno deciso di adottarla per sempre. Hanno voluto donarle una casa calda e tutto l’amore di cui ha bisogno. Ovviamente la piccola, nonostante abbia avuto il suo lieto fine, non ha mai lasciato il suo orsacchiotto di peluche. Anzi anche nell’abitazione lo porta sempre con se.