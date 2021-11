Il salvataggio del cane Dusty, era caduto in una miniera e non riusciva proprio ad uscire da solo

Solo pochi giorni fa, i vigili del fuoco hanno fatto qualcosa di davvero incredibile per un piccolo cane chiamato Dusty. Quest’ultimo era scomparso dalla sua abitazione e quando è stato ritrovato, era dentro una miniera abbandonata. I soccorritori sono riusciti a tirarlo fuori.

Una vicenda incredibile che si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi. La famiglia umana ora è felice, perché ha avuto la possibilità di riabbracciare il piccolo.

I fatti sono iniziati in una giornata come le altre. Il cane era uscito nel giardino per fare i suoi bisogni. Tuttavia, quando la sua amica umana è uscita per controllare, si è resa conto che era scomparso.

Ovviamente si è spaventata ed ha iniziato a cercarlo per il quartiere sin da subito. La donna ha passato 24 lunghe ore di disperazione, chiedeva aiuto ai suoi vicini ed anche ai social, poiché desiderava solo poter rivedere il suo cane.

Tuttavia, dopo un lungo giorno, è avvenuto l’impensabile. Una persona che vive in quella zona ha sentito il pianto disperato di Dusty, che per sbaglio era caduto in una miniera abbandonata. Non riusciva proprio ad uscire da solo.

Nessuno sa bene cosa gli sia successo, ma la cosa certa è che era in pericolo ed aveva urgentemente bisogno di aiuto.

L’intervento dei vigili del fuoco per il piccolo Dusty

La gente del posto ha deciso di chiedere l’intervento dei pompieri della contea di Nelson, che vista la gravità della vicenda, sono arrivati sul posto in pochi minuti. Il loro unico desiderio era solo quello di salvare il cane.

I soccorritori hanno lavorato per 2 lunghe ore, ma grazie all’attrezzatura necessaria sono riusciti a tirare fuori il piccolo Dusty sano e salvo. Infatti la sua amica umana lo ha potuto riabbracciare in fretta.

I vigili del fuoco subito dopo hanno deciso di chiudere il buco della miniera, affinché nessun altro cane o bambino possa cadere lì dentro. Inoltre, hanno ricevuto molti complimenti per quello che hanno fatto per questo cane.