Ci sono vicende che spezzano i cuori a migliaia di persone. Come per esempio quella che abbiamo deciso di raccontarvi oggi. La protagonista è una dolce gattina, chiamata Grundgetta, che è stata gettata come fosse spazzatura da quello che doveva essere il suo amico umano. Ora ha avuto il lieto fine che tutti desideravano.

CREDIT: FACEBOOK

Era un giorno come un altro per Mark, un ragazzo che lavora nell’azienda della sua città, addetta proprio a raccogliere i rifiuti. Stava facendo il suo solito giro.

All’improvviso, nel momento in cui ha aperto un cestino, per buttare la spazzatura nel suo camion, ha notato che all’interno di un sacchetto sigillato c’era qualcosa di strano. Si muoveva.

Il giovane sapeva che doveva intervenire in fretta. Per questo senza rifletterci, lo ha poggiato a terra ed ha deciso di aprirlo tempestivamente. È proprio a quel punto che si è trovato davanti la gattina.

CREDIT: FACEBOOK

Era cianotica e si vedeva benissimo che aveva bisogno di cure in fretta. Per questo il ragazzo, ha allertato subito i volontari dell’associazione del posto e l’ha portata nel loro rifugio, in pochi minuti.

Il medico ha sottoposto Grundgetta ad un’accurata visita. La sua strada per la guarigione era molto lunga e in salita, ma sapeva che nonostante tutto sarebbe riuscita a sopravvivere.

Il bellissimo lieto fine di Grundgetta

CREDIT: FACEBOOK

I ragazzi hanno deciso di tenerla ricoverata per qualche settimana. In quei giorni le hanno donato tutto l’amore e le cure necessarie. Infatti i suoi miglioramenti sono arrivati molto presto.

Subito dopo, una coppia del posto ha deciso di prenderla in affidamento, fino a quando non avrebbe trovato la famiglia adatta a lei. Anche loro hanno fatto il possibile per farla adattare e per farle dimenticare la brutta esperienza che aveva vissuto. Ecco il video della sua storia di seguito:

CREDIT: YOU SHOULD KNOW

Una ragazza della zona, chiamata Sabrina, appena ha visto la sua foto, si è follemente innamorata della gattina ed infatti dopo averla incontrata, ha deciso di adottarla per sempre. Voleva donarle tutto ciò di cui aveva bisogno. Ora sono diventate inseparabili e vedere la trasformazione di Grundgetta è davvero commovente.