Il salvataggio di Kenji L'eroico salvataggio di Kenji, il cane caduto nel fiume dopo l'incidente

Diverse settimane fa, gli uomini di Virginia Marine Police, hanno ricevuto una chiamata di soccorso, per un cane chiamato Kenji che era caduto nel fiume, dopo un tragico incidente. Stava provando a lottare con tutte le sue forze, ma la sua vita era comunque in grave pericolo.

E’ stato un evento drammatico ed incredibile allo stesso tempo. Tutti ne sono rimasti sconvolti e quando la storia è stata resa pubblica, è diventata virale.

Era un giorno come gli altri per la famiglia di Kenji, che stavano facendo delle commissioni in giro per la città. I ragazzi avevano deciso di portare con loro anche il cane, per fargli fare una passeggiata.

Ad un certo punto, mentre stavano passando sul ponte a Suffolk, sono rimasti coinvolti in un grave incidente ed è proprio in quel momento che il loro cane, ha perso l’equilibrio ed è sbalzato fuori dal veicolo.

Kenji è finito proprio nel fiume sotto il ponte e tutti sin da subito, hanno capito che la sua vita era in grave pericolo. Il suo amico umano, voleva scendere e buttarsi in acqua per salvargli la vita, ma tutti gliel’hanno impedito.

Il cagnolino stava lottando con tutte le sue forze per cercare di rimanere a galla. Però, la corrente lo stava portando via, alla fine, una delle persone presente in quel luogo, ha deciso di chiamare gli uomini del Virginia Marine Police.

Gli agenti sono arrivati sul luogo dell’incidente immediatamente e si sono messi subito a lavoro per salvare la vita del piccolo Kenji ed infatti, dopo diversi minuti di lavoro, sono riusciti nel loro obiettivo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La famiglia del cucciolo, ha potuto riabbracciarlo grazie al tempestivo intervento di questi uomini. Tutti sono rimasti stupiti da questo salvataggio ed infatti, questi ragazzi hanno ricevuto molti complimenti.

