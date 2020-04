Il salvataggio di Kenshi e dei suoi fratellini Il salvataggio di Kenshi, il gattino cieco

Diversi mesi fa, i volontari di Hope For Paws, hanno ricevuto una segnalazione su gattino abbandonato, che era diventato cieco e che viveva in un parcheggio. Vista la situazione, i ragazzi sono andati subito sul posto, ma nel vederlo è stato peggio di quello che credevano. Lo hanno chiamato Kenshi.

Era seduto in un angolo e non riusciva a muoversi, poiché intorno a lui, c’erano tantissime macchine e lui oltre a sentire il rumore non poteva vederle.

I volontari, per questo motivo, sono riusciti a prenderlo in fretta e lo hanno portato subito nella clinica veterinaria della città. Volevano fare il possibile per aiutarlo.

Dopo una visita accurata il medico ha capito che la situazione di Kenshi era molto più delicata del previsto e che l’infezione era ormai ad un livello troppo avanzato.

Doveva operarlo, ma la vista non gli sarebbe mai tornata. I ragazzi, nel frattempo, sono tornati per prendere i suoi due fratelli, Raiden e Kung Lao.

I tre erano felici di essere tornati insieme e l’intervento di Kenshi è andato alla grande. Purtroppo la sua vista non è mai tornata, ma grazie alle giuste cure mediche ed all’amore, è potuta tornare a stare bene ed in salute.

I volontari, per lei, sono riusciti a trovare anche una famiglia perfetta. Vive con i suoi nuovi ed amorevoli amici umani, con un cane ed un altro gattino che è cieco proprio come lei. Vederli insieme è bellissimo, poiché fanno il possibile per cercare di aiutarsi a vicenda. Ecco il video della loro storia di seguito:

Sin da subito Kenshi ha instaurato un rapporto speciale con tutti i componenti della sua famiglia. I suoi fratellini, Raiden e Kung Lao, ancora non riescono a trovare delle famiglie, ma i volontari dicono che faranno il possibile per aiutare anche loro.

Una storia meravigliosa, che merita di essere conosciuta. Condividete con i vostri amici!

