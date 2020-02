Il salvataggio di Sandie I volontari hanno trovato Sandie, in un allevamento in Corea..

Sandie è una dei cani, che i volontari di Humane Society hanno salvato negli allevamenti che hanno fatto chiudere in Corea del Sud. Vedere quelle immagini per loro è stato davvero straziante ed è per questo, che hanno deciso di non fermarsi, nonostante le difficoltà che hanno incontrato.

Questa dolce cagnolina, non ha avuto un inizio di vita molto semplice. Era costretta a vivere da randagia e quando i proprietari di quel posto l’hanno visto, l’hanno catturata immediatamente.

Subito dopo, l’hanno chiusa in una piccola gabbia, dove non aveva nemmeno lo spazio per muoversi e non ha mai ricevuto le cure di cui aveva bisogno.

I volontari, quando sono andati in quel luogo terribile, per salvare i cani, hanno trovato Sandie, in condizioni gravissime. Era chiusa in quella gabbia, malnutrita e disidratata.

I ragazzi credevano che quando si sarebbero avvicinati a lei, si sarebbe spaventata. Però, il suo comportamento è stato totalmente diverso da quello che credevano. La cucciola sperava solo di essere portata via.

Infatti, quando uno dei volontari ha aperto il cancelletto, lei gli ha dato la sua zampa, come per dirgli “Grazie”, per aver messo fine alle sue sofferenze. Vederlo è stato un momento incredibile per tutti ed per questo è stato filmato tutto il suo percorso.

Sandie, alla fine, è stata portata nel rifugio ed ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno. Una famiglia del Regno Unito, appena è venuta a conoscenza della sua storia, ha fatto subito la richiesta per adottarla. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

La cucciola, poco dopo essere guarita del tutto, è volata dai suoi nuovi amici umani. Vive in una casa molto grande, con un giardino immenso, in cui può correre e giocare con il suo nuovo fratellino a quattro zampe. La sua famiglia fa di tutto per farla sentire amata e protetta, ma soprattutto per farle dimenticare il suo passato terribile.

Grazie ragazzi per il lavoro e l’impegno che ci mettete nel salvare questi dolci cani, che meritano una seconda possibilità di vita.

