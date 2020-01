Il salvataggio di Stormy Il salvataggio di Stormy e la sua incredibile trasformazione..

I volontari di We Save a Puppy, diverso tempo fa, sono andati in un quartiere, poiché gli avevano segnalato un dolce cucciolo abbandonato. Quando lo hanno visto, hanno capito che la sua situazione era più drammatica del previsto e dovevano fare di tutto per aiutarlo. Lo hanno chiamato Stormy.

I ragazzi hanno dovuto lavorare per diverse ore per riuscire a prenderlo. Il dolce cagnolino, non riusciva proprio a fidarsi di quelle persone, nonostante fossero andate lì solo per lui.

Hanno cercato di conquistare la sua fiducia con del cibo, ma ogni volta che provavano ad avvicinarsi a lui, il piccolo scappava via. Era in grave pericolo e poteva essere investito.

I volontari, alla fine, sono stati costretti a prenderlo con una gabbia e lo hanno portato subito nel loro rifugio. Subito dopo essere arrivato, Stormy è stato sottoposto ad un bagno caldo ed a una visita medica.

Il veterinario, dopo avergli fatto le analisi, ha scoperto che era anemico e che aveva un’infezione a causa delle pulci. Per questo gli ha prescritto diversi antibiotici, in modo da farlo guarire il prima possibile.

I ragazzi, poco dopo, hanno pubblicato la sua storia sul web ed è diventata virale, in poche ore. In molti si sono fatti avanti per adottarlo, ma alla fine una dolce ragazza è riuscita a portarlo a casa.

Stormy, oggi, vive con la sua nuova amica umana, che fa di tutto per renderlo felice e per donargli tutto l’amore di cui ha bisogno. Vederlo ora, è davvero meraviglioso. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

La trasformazione di questo dolce cagnolino, è stata del tutto incredibile ed infatti, tutto il mondo del web ne è rimasto a bocca aperta. Tutti credono che l’amore per Stormy ha fatto miracoli.

