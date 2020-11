Cane con la testa incastrata in una bottiglia: ecco come l'hanno salvato

Come salvare un cane con la testa incastrata nella bottiglia? Come aiutare un povero randagio finito in una trappola che potrebbe essergli mortale? La colpa è sempre di noi esseri umani, che lasciamo in giro rifiuti di ogni sorta che possono essere potenzialmente pericolosi per tutti. Come ci insegna questa storia.

Fonte Facebook Persatuan Haiwan Malaysia – Malaysia Animal Association

Questa storia ci arriva dalla città di Melaka (DVS), in Malesia, dove il Dipartimento dei servizi veterinari è intervenuto per il salvataggio di un cane randagio che aveva la testa infilata in una grossa bottiglia.

La Malaysia Animal Association ha condiviso sulla sua pagina di Facebook tutti i momenti salienti di un salvataggio davvero incredibile: se non fossero intervenuti in tempo, si sarebbe salvato da solo?

Anjing yang tertungkup muka dengan botol di Taman Saujana Bukit Katil Melaka kini telah bebas dan selamat. Kerja kuat… Posted by Persatuan Haiwan Malaysia – Malaysia Animal Association on Thursday, October 8, 2020 Fonte Facebook Persatuan Haiwan Malaysia – Malaysia Animal Association

Il cane si trovava in difficoltà a Taman Saujana. Adesso è al sicuro, libero e felice di essere stato aiutato. Ma il salvataggio non è stato facile, perché il team operativo del dipartimento dei servizi veterinari dello Stato di Melaka (DVS) insieme a un ufficiale del DVS Melaka Animal Welfare e un ufficiale della divisione sanitaria di DVS Melaka hanno dovuto prima intrappolarlo e poi liberarlo da quella trappola infernale.

Fonte Facebook Persatuan Haiwan Malaysia – Malaysia Animal Association

Il cane era in buona salute ed è tornato alla sua vita normale. E speriamo anche alla sua casa, se mai ne dovesse avere una.

Fonte Pixabay

Cane con la testa incastrata: preghiamo per un lieto fine per lui

Adesso che il cane è stato liberato da quella bottiglia che gli costringeva la testa e gli rendeva difficile anche la respirazione, speriamo che qualcuno si occupi di lui e dei tanti randagi in difficoltà per le strade della Malesia. E del mondo.

Fonte YouTube nurien najiehah

E ci auguriamo che possa arrivare per lui, come per tutti gli altri, un bel lieto fine. Adozione, casa calda, famiglia amorevole, le tre parole magiche!