Il salvataggio di un cane randagio malnutrito (VIDEO) Il salvataggio di un cane randagio malnutrito che si stava lasciando andare; ecco cosa gli è successo dopo essere stato trovato dagli agenti di polizia

Il tenente Matthew Castle del dipartimento di polizia della città di Martin ha trovato un cane randagio in pessime condizioni nella contea di Floyd, nel Kentucky. Malnutrito e con le ferite infestate da vermi, il cucciolo aveva un disperato bisogno di aiuto. Quando il tenente Castle trovò il cucciolo, ciò che lo sorprese fu che era ancora vivo. Questa è al storia del suo salvataggio.

Il cucciolo povero era così malnutrito che non poteva più usare le zampe posteriori e, a malapena, strisciava su quelle anteriori. Gli agenti del dipartimento di polizia della città di Martin non sono riusciti a trovare un veterinario e hanno pubblicato una foto del cane trovato dal tenente Matthew Castle e un messaggio sulla loro pagina Facebook per chiedere aiuto.

Shauna Brown del rifugio per animali della contea di Floyd rispose immediatamente e venne in aiuto del povero cane. Il cucciolo è stato chiamato Castle in onore dell’uomo che lo ha salvato. Pesava meno di 6 chili e che, oltre alla sua malnutrizione e al colpo che aveva ricevuto, sembrava essere stato colpito da un’auto.

Era evidente che Castle non aveva mai avuto una casa o una famiglia, poiché era piuttosto timido e schivo nei confronti degli umani. Shauna ha pubblicato un video di Castle su Facebook e ha spiegato il suo caso. La donna ha ringraziato gli uomini che avevano reso possibile il suo salvataggio.

Shauna ha detto che lo avevano già dotato di una sedia a rotelle ma che Castle non ha risposto bene al dispositivo. Con una lesione al femore, problemi al fegato, infezioni e complicazioni multiple, Shauna e Castle continuarono a lottare. La donna non si perse d’animo nemmeno quando gli fu diagnosticata la parvovirosi .

Ma alla fine vinse lui… e trovò anche una nuova famiglia. Laura Colter e suo marito Gerard si sono offerti di adottare Castle e trasformarlo nel loro bambino viziato. È stato difficile per Shauna dire addio al suo cucciolo combattente ma era arrivato il momento di permettergli di avere una casa perfetta dove avrebbe trovato l’amore per sempre.

Questa è la storia di un altro combattente che ha saputo sfruttare la seconda possibilità che la vita gli ha dato.