Un marinaio ha notato l'uccellino che lottava per non annegare e ha deciso di cambiare rotta pur di portarlo in salvo

Quella di oggi è la bellissima storia di un uccellino, salvato dalla morte dall’equipaggio di una nave. Tutto è iniziato quando il piccolo animale è stato trascinato in mare a causa dei forti venti al largo della costa del Maine, negli Stati Uniti. Un uomo di nome Jacob Knowles si trovava sulla sua barca insieme alla sua squadra, quando ha notato l’uccellino che combatteva nell’acqua.

Credit: IG / JKNOWLES831

Guidato dal suo grande amore per gli animali, l’uomo si è subito fermato ed ha cercato di aiutarlo. Grazie al contributo dei suoi colleghi, è riuscito a prendere il volatile tra le mani e ad adagiarlo al sicuro sulla barca.

Durante il viaggio di ritorno, l’uccello ha ricevuto le cure necessarie da quelle amorevoli persone. L’equipaggio gli ha offerto cibo e un posto caldo per far asciugare le sue piccole ali. Per lui è stato un vero viaggio in prima classe!

L’uccellino ha ripreso il volo

Credit: IG / JKNOWLES831

Al termine del viaggio, mentre la barca raggiungeva la riva delle coste del Maine, il piccolo uccello ha spiccato di nuovo il volo e si è allontanato da solo.

Tutti i presenti sono rimasti a guardare soddisfatti la scena. Era per loro il più bel ringraziamento che avrebbero potuto ricevere dopo l’eroico salvataggio.

Il video virale sul web

Credit: IG / JKNOWLES831

Jacob Knowles ha ripreso l’intero salvataggio in un video, che ha in seguito pubblicato sul web. Non immaginava di attirare l’attenzione di così tante persone e di ricevere così tanti complimenti e ringraziamenti.

Le immagini mostrano l’uccellino che sta per annegare in acqua e l’uomo che con le sue mani lo afferra dolcemente ma in maniera decisa, portandolo al sicuro sulla barca.

Dopo averlo tranquillizzato e accarezzato dolcemente, gli offre qualche patatina e lo disseta con dell’acqua in un tappo di una bottiglia. La scena più bella arriva quando il volatile, immensamente grato al suo salvatore, decide di starsene comodamente sulla sua testa, in attesa di raggiungere la terra.

Alla fine del video si vede l’uomo che esce sul ponte della barca con l’uccello poggiato sul suo dito e lo accompagna nel suo volo verso la libertà.

Una storia che ci dimostra il grande senso di umanità che ancora esiste nel mondo e che dovrebbe essere d’esempio a tutti.