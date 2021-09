Il triste salvataggio di Sotirakis, il cucciolo trovato a vivere in strada e in condizioni disperate

Oggi purtroppo abbiamo deciso di raccontarvi una storia straziante di un cane, chiamato Sotirakis. Una coppia lo ha trovato mentre viveva come randagio e in condizioni disperate. La sua vita era in grave pericolo, ma per fortuna i volontari sono arrivati giusto in tempo per salvarlo.

Vicende simili spezzano il cuore di migliaia di persone, questo perché è impossibile credere che nessuno si sia reso conto della sua situazione. Magari aiutarlo sarebbe stato più semplice.

Tutto è iniziato in una giornata come le altre per una coppia, che era in giro per la città. Ad un certo punto, i due ragazzi si sono resi conto della presenza del cane, mentre era seduto a terra, che guardava disperato le persone passeggiare.

Loro non sono riusciti a fare finta di nulla. Infatti si sono subito fermati per capire la situazione. Tuttavia, quando il piccolo Sotirakis si è alzato in piedi, sono rimasti sconvolti. Non avrebbero mai immaginato una cosa del genere.

Il cucciolo era talmente magro che le sue ossa erano visibili ad occhio nudo. In più, la sua pelliccia era rovinata. Le sue condizioni erano davvero disperate. Infatti i ragazzi, hanno deciso di allertare in fretta i volontari di DAR Animal Rescue.

Hanno portato il cagnolino nel rifugio ed il medico sin da subito lo ha sottoposto ad un’accurata visita.

La grave condizione di Sotirakis dopo la visita

Dalle analisi, il veterinario ha scoperto che purtroppo il cucciolo era affetto da Leishmaniosi, una malattia rara che se non presa in tempo può portare alla morte.

Nessuno sa cosa abbia vissuto il cane nei mesi in cui era in strada. Tuttavia, i volontari sono sicuri che non ha mai incontrato delle persone amorevoli. Sono certi che quella che avrebbe dovuto essere la sua famiglia umana, lo ha abbandonato. Ecco il video della sua storia di seguito:

Sotirakis al momento è in cura e sta ricevendo tutto ciò di cui ha bisogno per stare bene. La fortuna è che nonostante abbia alle spalle un passato triste e traumatico, non ha mai perso la fiducia negli esseri umani. Ogni volta che incontra una persona nuova, è felice di ricevere delle attenzioni.