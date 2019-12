Il salvataggio di Unicorn Il salvataggio di Unicorn e la sua nuova possibilità di vita..

I volontari di Sidewalk Specials, diverso tempo fa, hanno ricevuto una segnalazione su una cagnolina, chiamata Unicorn, che era trascurata ed invisibile, per quello che doveva essere il suo amico umano. Non la considerava e proprio per questo, non le dava mai né da mangiare e né da bere.

I ragazzi sapevano che dovevano fare qualcosa molto in fretta per aiutarla ed infatti, si sono messi subito in macchina e sono andati a cercarla.

Una volta arrivati nell’abitazione, hanno trovato la cucciola, nascosta sotto la casa, che aveva il terrore di uscire. Era magra e disidratata. Aveva bisogno di cure molto in fretta.

I volontari sono andati subito a parlare con il suo amico umano, che gli ha detto che dovevano mettere fine alla sua vita, poiché lui era stufo di quella cagnolina.

I ragazzi, senza rifletterci, l’hanno presa e portata via. Non volevano farle del male, ma volevano solo donarle la seconda possibilità di vita che merita ogni cane.

Il medico, dopo averla visitata, ha scoperto che aveva solamente un anno e che era stata trascurata per molto tempo. L’inizio della sua vita, diciamo che non è stato molto facile. Nonostante tutto, potevano ancora fare qualcosa per salvarla.

Tutti i ragazzi si sono messi subito a lavoro e dopo poche settimane di ricovero, Unicorn, era una cagnolina totalmente diversa. Una delle ragazze del posto, ha instaurato un legame molto speciale con lei ed infatti, quando era arrivato il momento di trovarle una famiglia, ha firmato tutti i moduli per la sua adozione. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Oggi, la cucciola vive nella sua nuova casa, con la sua nuova amica umana, che fa di tutto per vederla felice e soddisfatta. Non ha avuto un inizio semplice, ma siamo certi che da ora in poi, quello per lei, sarà solo un brutto ricordo.

Buona fortuna Unicorn….

Se vi è piaciuto questo articolo, potete leggere anche: Il salvataggio di quattro cuccioli, abbandonati in un sacco e gettati in un campo