Il commovente salvataggio di due randagi, chiamati Francis e Howard, ha stupito migliaia di persone. L’uomo che li ha trovati ha impiegato molta pazienza per riuscire a prenderli e alla fine, tutti i suoi tentativi hanno portato ad un bellissimo lieto fine. I cani si sono aiutati a vicenda.

CREDIT: DANNY SPANKS

Era un giorno come un altro per Danny Spanks, un signore che vive in California. Era fuori la sua abitazione a fare le solite faccende domestiche.

Nel momento in cui si è seduto pochi istanti, ha notato che in strada c’erano 2 cuccioli che passeggiavano l’uno vicino all’altro. Non si separavano mai. Vederli lo ha stupito.

L’uomo voleva capire meglio la loro situazione. Infatti ha provato ad avvicinarsi a loro, ma tutti i suoi tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Francis e Howard, forse a causa di ciò che avevano vissuto nella loro vita, non si fidavano affatto degli esseri umani.

CREDIT: DANNY SPANKS

Danny però, non aveva intenzione di mollare. Per questo, per diverse settimane gli ha lasciato del cibo fuori la casa. Sperava che in questo modo, sarebbe riuscito a prenderli.

Nel giro di pochi giorni, il primo che si è avvicinato al signore, è stato Howard. Il piccolo a quattro zampe, aveva capito che in realtà lui voleva solo fare qualcosa per mettere fine alle loro sofferenze. Francis quando ha capito che il suo fratellino era in quell’abitazione, si è lasciato andare anche lui.

Il lieto fine di Francis e Howard

CREDIT: THE DODO

Danny li ha tenuti con sé per diversi giorni. Ha fatto di tutto per aiutarli a tornare in salute e soprattutto per conoscerli meglio. Nel frattempo ha anche avvisato i volontari del posto della loro situazione.

Il veterinario del rifugio, li ha sottoposti ad un’accurata visita ed ha detto che nonostante il periodo da randagi, erano in buone condizioni. Avevano bisogno di tempo per guarire dai traumi subiti, ma tutti i ragazzi erano sicuri che ce l’avrebbero fatta.

CREDIT: DANNY SPANKS

Al momento Francis e Howard sono ancora nel rifugio. Riuscire a trovare una persona disposta ad adottarli insieme, non è facile, ma nessuno ha intenzione di dividerli. Da quando si sono conosciuti, hanno fatto il possibile per aiutarsi a vicenda.