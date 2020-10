Il commovente salvataggio di Cupacake, il gattino trovato in condizioni disperate: aveva bisogno di aiuto

Il commovente salvataggio di un gattino, chiamato Cupcake, è entrato nel cuore di migliaia di persone. Era talmente piccolo e in condizioni così disperate, che nessuno sapeva se sarebbe riuscito a sopravvivere. Ma alla fine il suo coraggio e la sua forza, sono riusciti a fare la differenza.

CREDIT: KATHY HAMEL

Tutto è iniziato quando alcuni bambini, stavano giocando in un quartiere in Arizona. Passeggiavano intorno alle loro abitazione ed i genitori non li perdevano mai di vista.

Uno di loro, all’improvviso, ha iniziato a sentire uno strano rumore, sembrava un miagolio. Tutti insieme si sono messi a cercare in fretta e pochi minuti dopo, hanno fatto la tragica scoperta.

I bimbi hanno trovato il gatto a terra. Non poteva camminare, poiché aveva due gessi nelle zampe posteriori. In più, aveva fame e sete. Nessuno sa da quanto tempo fosse stato abbandonato in quel luogo.

CREDIT: KATHY HAMEL

I genitori vista la situazione, hanno deciso di allertare tempestivamente Kathy Hamel, una volontaria del posto. La donna nel sentire quelle parole, è andata a controllare subito e vedere le condizioni di Cupcake, le ha spezzato il cuore.

Aveva bisogno di aiuto e cure in fretta. Infatti lo ha preso tra le sue braccia e lo ha portato nella clinica veterinaria della città. Il medico lo hanno sottoposto subito ad una vista ed ha scoperto che era stato vittima di un grave incidente, ma che doveva rimuovere urgentemente quei gessi, poiché gli stavano causando gravi problemi.

La guarigione di Cupcake il gattino

CREDIT: FLATBUSK CATS

Il veterinario ha sottoposto il gattino a diverse cure e trattamenti. Voleva fare il possibile per farlo tornare a stare bene e soprattutto a fargli guadagnare peso.

Al momento è ancora ricoverato, ma i volontari raccontando la sua storia sul web, hanno già trovato una famiglia affidataria, disposta a prendersi cura di lui. Quelle persone vogliono conoscerlo e donargli tutto ciò di cui ha bisogno.

CREDIT: KATHY HAMEL

La sua strada per la guarigione è ancora molto lunga, ma tutti sono sicuri che Cupcake riuscirà a tornare in salute. In questi mesi ha mostrato un coraggio ed una tenacia, che ha commosso tutti.