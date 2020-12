“Il suo passato deve esser stato davvero terribile. Sembrava un cucciolo ma aveva 5 anni”: il racconto dei volontari

I suoi ex proprietari lo aveva maltrattato per anni e poi abbandonato: il complicato salvataggio di Billy

Questo è un altro degli episodi che ci fanno capire come spesso possono essere crudeli alcune persone. Billy è un cucciolo che, nel suo passato, aveva dovuto affrontare abusi e violenze da quelle persone dovevano prendersi cura di lui, e invece lo hanno maltrattato e abbandonato in strada.

Credit: Cape Coral Animal Shelter / Facebook

La Cape Coral Animal Shelter è un associazione che da molti anni si occupa di salvare e di dare una seconda opportunità di vita a tutti quegli animali che non hanno mai conosciuto la parola amore e felicità.

Era un giorno come un altro, quando i volontari hanno ricevuto una chiamata che li avvisava di un cagnolino in condizioni disperate che necessitava un urgente intervento da parta di qualcuno che potesse aiutarlo.

Credit: Cape Coral Animal Shelter / Facebook

I ragazzi si sono precipitati sul posto e quando hanno trovato Billy, hanno potuto vedere che, effettivamente, le sue condizioni erano gravi. Era fortemente malnutrito, impaurito e soffriva di una grave forma di emaciazione. Era chiaro che avesse avuto un terribile passato e che bisognava fare assolutamente qualcosa per lui al più presto.

La sua vita non deve essere stata affatto facile. Sembrava un cucciolo di qualche mese e invece aveva 5 anni. La sua crescita era stata bloccata dalla forte malnutrizione.

La rinascita di Billy

Credit video: ABC7 SWFL – Youtube

Il povero Billy era molto diffidente nei confronti delle persone, ma la mancanza di forze e l’impossibilità di reagire, ha reso abbastanza facile il lavoro dei soccorritori. Lo hanno preso e portato nel loro rifugio per sottoporlo a tutte le cure di cui necessitava.

Fortunatamente il cucciolo ha risposto molto bene alle cure fin da subito. Ha iniziato a mangiare in maniera corretta e ad acquistare peso costantemente. Ciò ha contribuito anche a far guarire la sua pelle che era fortemente segnata. Anche il suo carattere, all’inizio ombroso, pian piano si è evoluto e lo ha reso un cagnolino davvero dolce e amichevole.

Credit: Cape Coral Animal Shelter / Facebook

Oggi Billy si trova ancora nel rifugio, è felice ed è tornato in piena salute. I volontari, dopo averlo salvato dalla strada e averlo rimesso in sesto, stanno cercando una famiglia amorevole che sia disposta a prendersi cura di lui per il resto della sua vita.