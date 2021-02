Il toelettatore non sapeva che le immagini riprese dalla telecamera di sicurezza sarebbero finite on line

Quando portiamo i nostri pets dal toelettatore ci chiediamo mai cosa combina quel professionista con i nostri migliori amici pelosi? Forse qualcuno se lo è domandato e qualcuno no. Ecco che, però, adesso abbiamo un video che ci dimostra cosa fanno i toelettatori quando si devono prendere cura dei nostri amati pelosetti.

Fonte Pixabay

Il video ci arriva dallo Stato di Ceará, in Brasile: le telecamere di sicurezza hanno registrato una situazione che ha lasciato tutti senza parole. Il toelettatore non sapeva di essere registrato e si comporta come di solito fa con gli animali che gli vengono affidati.

Su Facebook il video che ritrae Yan Kardec, giovane brasiliano che lavora in un famoso salone per cani, il Pet & Groomer, ha lasciato tutti senza parole. Lui non è un impiegato qualsiasi: lui fa di tutto per far sentire a proprio agio ogni cliente a quattrozampe che gli viene affidato.

Il ragazzo aveva un metodo tutto suo per rassicurare i cani che andavano da lui per il bagnetto. E il filmato è diventato virale: mostra il giovane che balla e gioca con un Golden Retriever mentre cerca di pulirlo.

Sull’account Instagram Pet & Groomer ha scritto:

Prendersi cura degli animali domestici non sarà mai un lavoro, ma un tempo dedicato all’amore! Un amore che rompe tutte le difficoltà che gli animali devono affrontare e sapere che in mezzo al caos in cui viviamo, l’amore per gli animali resta ancora, ci rende infinitamente felici.

Il video del toelettatore diventa virale in breve tempo

Il video è stato condiviso nello scorso mese di gennaio e in breve tempo ha ottenuto migliaia di interazioni. Tutti vogliono ringraziare il ragazzo per le attenzioni che ci mette nel suo lavoro.

Intervistato dai media locali, Yan ha detto che è un vero amante dei cani e che ama il lavoro che fa.