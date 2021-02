La cucciola scodinzolava e sembrava sorridere ma nessuno poteva sospettare il grande dolore che nascondeva (VIDEO)

Il cane sorride e scodinzola nonostante provi un dolore che all’apparenza non dà a vedere. Tutti pensano che stia bene e che la sua vita proceda nel migliore dei modi. Ma in realtà questo dolce animaletto peloso nasconde un segreto doloroso che non svelerà a nessuno. Fino a quando qualcuno non si è accorto di quello che stava passando.

Fonte Pixabay

Iris è un cane che vive in India, per le strade di una città del paese asiatico. Chiunque lo ha incontrato in questo periodo lo ha sempre visto sorridente. Iris non ha mai smesso di scodinzolare, nonostante le difficoltà di una vita da randagio. E nonostante il dolore che ha sempre sopportato.

I passanti che lo incontravano potevano sempre contare sul sorriso di questa bella cagnolina, che i volontari della fondazione Animal Aid Unlimited hanno portato in salvo. La sua dolcezza ha commosso tutti quanti.

La cagnolina nera viveva per strada e nella sua vita aveva subito maltrattamenti e violenze, prima di subire anche l’abbandono in strada. Non aveva una casa, non aveva una famiglia, eppure era sempre sorridente.

Quando i volontari l’hanno raggiunta non capivano perché rimanesse sempre seduta allo stesso posto. Semplicemente non poteva muoversi di lì. Iris aveva bisogno d’aiuto, perché aveva dei seri problemi alla spina dorsale.

Cane sorride e scodinzola nonostante tutto il dolore che continua a provare alla schiena

Nonostante il grave infortunio e il dolore, Iris è stata una cagnolina coraggiosa. Ha dato subito fiducia ai volontari, che l’hanno portata in salvo in braccio, togliendola dalla strada e offrendole una casa in un rifugio, dove ha ottenuto tutte le cure necessarie.

La riabilitazione per rimettersi in piedi è stata lunga, ma lei non si è mai arresa e presto ha ripreso a camminare. Adesso ha bisogno di una casa per sempre e di una famiglia che si prenda cura di lei.