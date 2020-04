Il triste abbandonato di una cagnolina, chiamata Maggie Il triste abbandonato di una cagnolina, chiamata Maggie, lasciata sola sul ciglio della strada

Poche settimane fa, un uomo che salva spesso gli animali, ha ricevuto una segnalazione su una cagnolina abbandonata sul ciglio di una strada, che era in grave pericolo. Quando è arrivato lì, la scena che si è trovato davanti è stata davvero straziante, qualcosa che non aveva mai visto nella sua vita.

La cucciola era pelle ed ossa, era una piccola chihuahua, che era molto spaventata. Per la paura, ha iniziato ad essere anche aggressiva e voleva mordere il ragazzo.

Il giovane volontario, vista la situazione, non aveva la minima intenzione di mollare. Infatti ha lavorato per diversi minuti ed alla fine, è riuscito a farla salire nella sua auto.

Una volta a casa, l’ha chiamata Maggie e le ha dato una scatola di cibo per animali. L’ha mangiata in pochi secondi, poiché era molto affamata.

Il gruppo di salvataggio non voleva prendere la cagnolina, perché era aggressiva e non volevano perdere del tempo con lei. E’ proprio a quel punto, che il ragazzo ha deciso di aiutarla a superare i suoi traumi ed a farle dimenticare il suo passato.

La piccola Maggie è stata abbandonata da quello che doveva essere il suo amico umano, sul ciglio di una strada. Era sola ed impaurita e quando i cani hanno paura, mostrano il lato aggressivo del loro carattere.

L’uomo, però, non voleva mollare e già dopo diverse settimane sono iniziati ad arrivare i primi miglioramenti. La cagnolina ha iniziato ad aprirsi, a mostrare la parte dolce del suo carattere ed ha imparato a anche a giocare con i suoi fratellini a quattro zampe. Ecco il video della sua storia di seguito:

Il volontario ha raccontato che per il momento ancora non è pronta per lasciarlo, ma appena sarà possibile, l’aiuterà a trovare una nuova famiglia, che le doni l’amore e le cure di cui ha bisogno, ma che soprattutto non l’abbandoni mai più.

Tutti noi ci auguriamo che arrivi presto il lieto fine anche per la piccola Maggie. Non possiamo far altro che ringraziare il ragazzo per ciò che ha fatto e che continua a fare, per tutti gli animali in difficoltà.

