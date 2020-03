Il triste passato di Edna Il triste passato di Edna e la nuova possibilità che ha avuto..

Edna è una dolce cagnolina, che inizialmente aveva tutto ciò che un animale possa desiderare. Una casa calda in cui poter vivere e delle persone che dicevano di volerle bene. Un giorno però, tutto questo è finito, quando i suoi familiari, hanno deciso di darla in adozione ad un’altra coppia.

Quelle persone, invece di curarla e donarle tutto l’amore di cui aveva bisogno, hanno deciso di abbandonarla in mezzo un bosco e per la cucciola quel periodo è stato molto difficile.

I volontari di Hope For Paws, appena sono venuti a conoscenza della sua situazione, hanno deciso di intervenire, poiché le sue condizioni di salute non erano delle migliori.

I ragazzi, per questo, sono andati sul posto dove era stata vista l’ultima volta ed hanno iniziato a cercarla. Non è stato facile, ma alla fine grazie all’impegno sono riusciti nel loro obiettivo.

Edna era spaventata dagli esseri umani, ma i volontari sono riusciti a conquistare la sua fiducia, grazie al cibo ed all’affetto che le hanno dimostrato.

In pochi secondi le hanno messo il collare e l’hanno fatta salire in macchina. Quelli sono stati istanti difficili , ma sapevano che un giorno avrebbe dimenticato tutto il suo passato. Il medico ha scoperto che era malnutrita e che si sarebbe ripresa in fretta.

Edna alla fine, ha tirato fuori la sua personalità vivace. E’ tornata ad essere sana ed in salute e vederla era bellissimo per tutti. Nessuno riusciva a capire come avessero fatto ad abbandonarla. Ecco il video della sua storia di seguito:

I ragazzi sono riusciti a trovarle anche una nuova famiglia, disposta ad adottarla e a donarle tutte le cure mediche di cui ha bisogno. Oggi, infatti è una cagnolina totalmente diversa da come è stata trovata.

Una storia che ci ha commosso, fatela conoscere anche ai vostri amici, condividete!

