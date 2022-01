Ci sono vicende dei nostri amici a quattro zampe davvero strazianti, anche solo da raccontare. Oggi vogliamo parlavi della storia di un cucciolo, chiamato Arnold, che purtroppo ha vissuto dei momenti drammatici. Dopo essere stato abbandonato, ha subito molte crudeltà da parte degli esseri umani.

Il povero cagnolino non ha mai incontrato delle persone amorevoli nella sua vita. Infatti non riusciva proprio a fidarsi delle persone. Era triste e depresso, ma nessuno poteva fare nulla per cambiare la sua vita.

Arnold è un chihuahua di circa 4 anni, che ha vissuto da randagio per diverso tempo. Una persona gli dava spesso qualcosa da mangiare, ma sapeva che aveva bisogno di aiuto. Non poteva vivere in quello stato ancora per molto.

Proprio per questo, ha deciso di chiedere l’intervento dei volontari di Hope For Paws. Quest’ultimi quando hanno saputo la sua vicenda, sono presto andati sul posto per aiutarlo.

Loreta, una delle ragazze, appena ha visto il piccolo ha provato ad avvicinarsi a lui per accarezzarlo, ma non credeva che avrebbe avuto una reazione simile. Il piccolo ha iniziato a correre e ad urlare per la paura.

Non si fidava degli esseri umani a causa di quello che aveva vissuto. In più aveva ferite aperte in molte parti del suo corpo, che avevano bisogno di cure e trattamenti per guarire. Si vedeva che stava soffrendo dei dolori atroci.

Il salvataggio del piccolo Arnold e la sua nuova possibilità di vita

La ragazza ha deciso di provare con la tecnica dell’asciugamano. Si è avvicinata al cucciolo poco alla volta e subito dopo ha provato ad accarezzarlo con un asciugamano e non a mani nude.

Per fortuna in poco tempo è riuscita a catturarlo. Una volta nel rifugio, il piccolo Arnold ha ricevuto un bagno caldo ed un’accurata visita. I ragazzi si sono occupati di lui e soprattutto gli hanno dimostrato che volevano solo aiutarlo. Ecco il video della storia di seguito:

Dopo poche settimane, quando sembrava essere tornato in salute, hanno fatto gli annunci per la sua adozione. Una donna chiamata Terry Fox, si è fatta presto avanti per adottarlo. La ragazza sta lavorando sodo con il cucciolo e cosa più importante, gli sta insegnando come amare di nuovo!