Quella che vi raccontiamo oggi è la commovente storia del cagnolino Kross, che i volontari di un’associazione hanno salvato da una situazione davvero drammatica. Le persone che dovevano occuparsi di lui lo maltrattavano e non gli davano nemmeno il cibo e l’acqua necessarie per sopravvivere. Per fortuna, alcune persone dal cuore gentile hanno fatto del loro meglio per aiutarlo.

Molte persone nel mondo, purtroppo, non capiscono che avere un cane porta con se anche tante responsabilità. Loro hanno bisogno di qualcuno che li ami in primis, ma anche di qualcuno che badi a loro e che gli garantisca una vota dignitosa.

Le persone che dovevano badare a questo cucciolo e che si definivano suoi genitori umani, non facevano nulla di tutto questo. Loro si limitavano a tenerlo legato con una pesante catena e, spesso, dimenticavano perfino di dargli del cibo o dell’acqua fresca.

Quella negligenza e l’assenza totale di attenzioni, aveva iniziato a causare grande tristezza al cucciolo. Che trascorreva le giornate a girare su se stesso, a trascinare la pesante catena e a leccare le ciotole che erano sempre vuote.

Non solo. Quelle persone, a detta dei vicini, quando tornavano a casa ubriache sfogavano la loro ira sul cucciolo, picchiandolo sul muso, dove erano infatti evidenti delle ferite profonde e sanguinolente.

Quelle persone che erano costrette a vedere quella triste scena ogni giorno, alla fine, hanno deciso di agire e intervenire in aiuto del cucciolo. Così hanno chiamato i volontari del posto che, come al loro solito, sono subito arrivati sul posto.

Kross e l’inizio della sua nuova vita

Dopo qualche dibattito, quelle persone hanno acconsentito ai volontari del rifugio di poter prendere il cagnolino con loro. Era evidentemente una liberazione per loro.

Dopo una visita, il veterinario ha detto che le sue ferite erano gravi, ma che alla fine si sarebbe ripreso del tutto.

Ora sono trascorse settimane dal suo salvataggio e Kross è già un cane completamente diverso da come era prima. Inizia ad interagire sia con gli umani, sia con gli altri cuccioli ospiti della struttura.

Tutto il personale è convinto che se continuerà a migliorare con questa velocità, non passerà troppo tempo prima che una famiglia amorevole si innamori di lui e decida di portarlo a casa per sempre.