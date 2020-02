Il triste inizio di vita del piccolo Gunner Il triste inizio di vita del piccolo Gunner e ciò che i volontari sono riusciti a fare per lui..

Gunnar è un dolce cagnolino, che purtroppo non ha avuto un inizio di vita molto semplice. La sua mamma, non poteva essere sterilizzata, poiché i suoi amici umani non potevano permetterselo ed in questa ultima gravidanza, quelle persone hanno deciso di abbandonarli tutti.

Il piccolo, si è allontanato dalla sua famiglia a quattro zampe ed alla fine, si è ritrovato a vivere da solo sulle strade, in una situazione molto difficile da sopportare.

Alcune persone, gli hanno donato qualcosa da mangiare e Gunner girava per il quartiere con un pezzetto di pane, che era molto più grande di lui, ma che era l’unica cosa che aveva.

I volontari di Sidewalk Specials, quando hanno saputo della sua esistenza, sono andati subito sul posto per aiutarlo e per provare a donargli tutte le cure di cui aveva bisogno.

I ragazzi, arrivati sul luogo in cui è stato visto per l’ultima volta, hanno girato per diversi minuti, ma alla fine quando riescono a trovarlo, conquistano la sua fiducia molto in fretta.

Gunner, nonostante ciò che aveva subito, riusciva ancora a fidarsi degli esseri umani ed infatti ha lasciato i volontari fare il loro lavoro. E’ stato portato subito nella clinica veterinaria e dopo una visita accurata, è emerso che sul suo corpo aveva pulci e zecche, ma nonostante tutto era in ottima salute.

Subito dopo è stato portato al rifugio e quando sono stati fatti gli annunci sul web, una dolce famiglia si è fatta subito avanti per adottarlo. Quando si sono incontrati per la prima, infatti è stato amore a prima vista. Ecco il video della storia di seguito:

Gunner oggi, vive con i suoi nuovi amici umani, che fanno di tutto per farlo stare bene ed in salute. Ha tirato fuori la sua personalità dolce e vivace e vederlo è davvero incredibile.

Nei rifugi ci sono molti cani che hanno bisogno di una famiglia, adottate e non comprate!

