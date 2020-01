Il triste passato di Cobalt Il triste passato di Cobalt ed il suo salvataggio speciale

Cobalt è un dolce cagnolino, che purtroppo non ha avuto un inizio di vita molto semplice. E’ stato adottato da quello che doveva essere il suo amico umano quando era solo un cucciolo. Aveva pochi mesi e già da quel momento l’inferno è entrato nei suoi giorni.

L’uomo che doveva prendersi cura di lui, lo ha legato ad una catena fuori la sua abitazione e non gli permetteva mai di entrare in casa. Viveva intere giornate all’esterno, con il freddo, la pioggia e la neve.

I volontari di Stray Rescue, con sede a St Louis, appena hanno saputo la sua storia, hanno deciso di intervenire. Volevano salvargli la vita e per questo, sono andati subito sul posto.

Donna è una giovane ragazza che ha deciso di aiutare gli animali nella sua vita e per questo, quando è venuta a conoscenza della triste vita di Cobalt, ha deciso di partecipare al suo salvataggio.

I giovani sono andati subito in quell’abitazione e quando hanno visto il cucciolo ed hanno guardato i suoi occhi, hanno visto la tristezza e la negligenza di quello che doveva essere il suo amico umano.

La volontaria si è avvicinata a lui donandogli del cibo. Ha conquistato in fretta la sua fiducia ed alla fine, ha deciso di rompere la catena e di portarlo via da quell’inferno.

In macchina Cobalt non riusciva a resistere ed infatti quando ha sentito la busta con il cibo per cani, ha rotto la plastica e l’ha praticamente divorato. La sua fame era a livelli atroci. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Subito dopo è stato portato dal veterinario per una visita medica ed alla fine, anche il piccolo è arrivato nel rifugio di questi volontari. Gli hanno donato amore e cure, ma la famiglia perfetta per lui è arrivata pochi giorni dopo.

Cobalt, ora, vive nella sua nuova casa, con i suoi nuovi amici umani, che stanno facendo di tutto per fargli dimenticare il suo triste passato. Una storia con un lieto fine bellissimo, fatela conoscere ai vostri amici, condividete!

