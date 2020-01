Il triste passato di Gia La nuova vita della piccola Gia e tutti i suoi miglioramenti

Diversi mesi fa, i volontari di un rifugio in Texas, hanno trovato una dolce cagnolina traumatizzata, che hanno deciso di chiamare Gia. Era piccola e spaventata, infatti non riusciva proprio a smettere di tremare. Nessuno conosceva il suo passato, ma sin da subito hanno pensato che fosse stato terribile.

I volontari l’hanno lasciata nel suo box e la cucciola non aveva la minima intenzione di aprirsi. Per tutto il tempo è rimasta rannicchiata in un angolo, ma ogni volta che qualcuno provava a toccarla, iniziava a tremare.

Non sapendo come aiutarla, i ragazzi sono stati costretti a chiedere aiuto ad un’associazione che si occupa proprio di cani con traumi gravi, chiamata Dallas Dog Rescue Rehab Reform.

Gia è stata portata in quell’altro rifugio ed i ragazzi sin da subito si sono messi a lavoro. I suoi miglioramenti sono iniziati ad arrivare molto presto, poiché poco dopo ha scoperto che gli altri cani non le avrebbero mai fatto del male e per questo ha iniziato a giocare con loro.

Con gli esseri umani ha continuato ad avere ancora diverse difficoltà, ma alla fine i volontari le hanno trovato una mamma adottiva, che conosce bene cosa fare con i cani con questo tipo di traumi.

La donna è andata subito a prenderla nel rifugio e quando l’ha portata a casa Gia non è uscita dalla sua cuccia per molte ore. Ha avuto molte difficoltà, ma alla fine è accaduto qualcosa di speciale.

La dolce signora, ora, ha instaurato un legame molto speciale con lei e vederle insieme è davvero meraviglioso. Tutti ne sono rimasti a bocca aperta, poiché cani con queste problematiche solitamente hanno bisogno di più tempo per fidarsi. Ecco il video della sua storia di seguito:

Tutti noi speriamo che Gia, guarisca in fretta dai traumi del suo passato, poiché davanti a sé ora, ha un futuro a colori.

