Lionheart è un dolce cagnolino, che è stato trovato dai volontari di SPCA, in gravi condizioni. Quello che doveva essere il suo amico umano, invece di prendersi cura di lui, ha deciso di trascurarlo e di ignorarlo, fino a quando la sua situazione è diventata davvero drammatica.

I ragazzi quando hanno saputo la sua vicenda, sono andati subito da quella famiglia per cercare di portarlo via, ma nonostante i loro disperati tentativi, quell’uomo non ne voleva saperlo di darlo a loro.

Alla fine, dopo diverse insistenze e dopo aver fatto intervenire le forze dell’ordine, sono riusciti nel loro obiettivo e sono riusciti a portare il piccolo Lionheart nel loro rifugio.

La sua pelliccia era molto lunga e rovinata, infatti il medico, quando lo ha visto ha deciso di sedarlo per la toelettatura, poiché avrebbe sofferto molto per tagliare il pelo.

Dopo diverse ore di lavoro, i volontari sono riusciti a curare il piccolo ed il medico, dopo averlo sottoposto ad un’accurata visita, ha scoperto che era leggermente malnutrito, per questo sarebbe guarito in fretta.

Grazie a quel bagno caldo, Lionheart ha tirato fuori la sua personalità molto dolce e vivace. Vederlo ha riempito di gioia i cuori di tutti i volontari, che desideravano solo questo.

Oggi, il piccolo vive ancora nel rifugio ed i ragazzi stanno facendo il possibile per cercare di trovargli la famiglia perfetta. Nonostante tutto sono felici, perché finalmente il cucciolo ha tirato fuori la sua personalità. Ecco il video della sua storia di seguito:

I volontari dicono che molto probabilmente Lionheart riuscirà a trovare delle persone disposte ad amarlo molto in fretta. Infatti non sono affatto preoccupati per il momento. Il cucciolo, è amato e desiderato per la sua dolcezza e la sua vivacità.

Una storia che ci ha commosso, buona fortuna piccolo…

