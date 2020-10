Di recente è arrivata una comunicazione molto importante da parte della Farnesina. Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale sconsiglia vivamente a tutti gli italiani di viaggiare all’estero. Si tratta di un invito per far fronte all’emergenza del Coronavirus e per contribuire al contenimento del virus.

Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha lanciato un appello molto importante. Nell’ultimo periodo in cui il numero dei contagi sta salendo drasticamente, la Farnesina ha invitato gli italiani a non programmare viaggi. Una decisione drastica presa a causa delle possibili difficoltà di rimpatrio e per contribuire a limitare la diffusione del virus.

A causa dell’emergenza Coronavirus che, oltre a riguardare il nostro paese, ha coinvolto anche tutta l’Europa e altri continenti, la Farnesina interviene sul Covid-19. Prendendo in considerazione l’aggravarsi della situazione il ministero degli Esteri ha raccomandato:

a tutti i connazionali di evitare viaggi all’estero.

Logicamente, si fa riferimento a tutti quegli spostamenti che non sono necessari. Tra questi rientrano quelli per motivo di turismo. Al contrario sono consentiti viaggi i quali sono ritenuti indispensabili, come per esempio quelli per motivi di lavoro.

Si tratta di una decisione drastica presa in quanto non è possibile non escludere la chiusura di alcuni confini. A causa dell’alto numero di contagi nel corso dell’ultimo periodo in tanti Paesi, potrebbero entrare in vigore delle severe restrizioni. Proprio per questo motivo, i viaggiatori poi non potrebbero fare rientro in Italia e rimarrebbero bloccati nel paese che visitano.

Nel dettaglio, sul sito della Farnesina, viene specificato che tale raccomandazione vale per gli spostamenti all’estero non necessari o indispensabili. Peraltro, lo stesso ministero degli Esteri annuncia che sul sito http://infocovid.viaggiaresicuri.it è possibile compilare un questionario per verificare la normativa italiana vigente sugli spostamenti da e per estero.