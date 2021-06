La protagonista della storia che è diventata virale sui social negli ultimi giorni, è una ragazza di nome Hailey Morinico. La 17enne si è ritrovata davanti ad una scena drammatica ed ha messo a rischio la sua vita, pur di salvare i suoi cani.

Un orso bruno è riuscito ad intrufolarsi nel giardino della sua abitazione e Hailey ha reagito d’istinto per difendere i suoi amici a quattro zampe.

Ero tipo, ‘Oh mio Dio, c’è un orso e sta prendendo il mio cane. Lo sta sollevando da terra, e se non faccio qualcosa al riguardo, chissà cosa potrebbe accadere.

Il video di Hailey Morinico

Il video di ciò che è accaduto è stato condiviso su TikTok dalla cugina della ragazza. Dalle immagini si vede mamma orsa sul muretto di mattoni con i suoi piccoli, apparentemente attratta da un albero da frutto nel cortile di famiglia. I quattro cani di famiglia iniziano ad abbaiare verso il grande animale. Mamma orsa cerca di proteggere i suoi cuccioli e aggredisce il cane più grande con la zampa.

A quel punto, la ragazza entra nel panico e si precipita verso l’orso, nel tentativo di scacciarlo via. Lo spinge oltre la recinzione e poi prende in braccio i suoi cani e cerca di allontanarli, fino a riuscire a portarli in casa.

Avevo paura per la nostra cagnolina Valentina, è la bambina della famiglia. Andiamo ovunque con lei, non sopportavo di perderla o che le accadesse qualcosa.

Dopo l’incontro faccia a faccia con mamma orsa, Hailey si è ritrovata solo con un dito slogato. Secondo la maggior parte, è stata davvero fortunata ad essere uscita illesa da una situazione del genere! Sebbene gli orsi non siano solitamente aggressivi, possono attaccare gli umani o in questo caso gli animali domestici, per proteggere i loro cuccioli da ciò che considerano pericoloso.