Si chiama Peanut e vive in Australia. È un animale adorabile, che vive insieme a sei cani e al suo proprietario Edward Foy. La casa è piena di animali, visto che ci sono anche maiali, polli, pavoni. Ma lui è tra le creature la più sorprendente. La sua storia ha fatto presto il giro del mondo. E non è un caso. Perché Peanut è diventato così famoso a livello internazionale? Perché è un vitello che si crede un cane. Per davvero.

Fonte Pixabay

Edward Foy è il suo miglior amico umano. Ed è lui che ha raccontato la storia di Peanut. La vita di questo vitellino è iniziata nel peggior dei modi, ma per fortuna ora va decisamente meglio, grazie alla famiglia che l’ha accolto. Praticamente come se fosse un animale domestico.

È stato salvato dalla strada e alla nascita ha rischiato di morire. La sua mamma era stata investita da una vettura e lui era rimasto vicino a lei con il cordone ombelicale ancora attaccato.

Per fortuna lo hanno salvato appena in tempo.

Edward Foy si prende cura di lui tutti i giorni. E non è facile. Ha sempre fame: consuma 16 litri di latte ogni giorno, per un totale di 250 dollari al mese. Potrebbe arrivare a pesare 900 chili e sfamarlo da grande non sarà facile.

L’uomo che lo ha salvato ha detto che non ha mai conosciuto altri bovini. È sempre stato circondato da cani e quindi crede anche lui di essere un cane. Va anche a passeggio con loro in spiaggia. Rigorosamente al guinzaglio.

Il vitello si crede un cane e si comporta come un cane

Il proprietario non si preoccupa del fatto che dovrà prendersi cura di lui per sempre. Sa che crescerà molto di peso. E sa anche che non è un cane. Potrebbe essere pericoloso quando avrà le corna? Edward ha la soluzione:

Le avvolgerò con qualcosa di morbido per non provocare danni ed evitare che si faccia male.

Chissà cosa penserà se mai incontrerà una mucca o un vitello suo simile.