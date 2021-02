Un evento con un lieto fine, è avvenuto la scorsa settimana. I Vigili del Fuoco sono riusciti a salvare la vita di un cane, precisamente un golden retriever, che era caduto in un lago ghiacciato. Il loro tempestivo intervento, è stato miracoloso e il tutto si è concluso nel migliore dei modi.

CREDIT: FACEBOOK

Durante la stagione invernale, con le basse temperature, episodi simili accadono molto più spesso di quello che si crede. Fortunatamente, ci sono degli eroi che fanno il possibile per aiutare questi cuccioli in difficoltà.

Secondo ciò che riportano i media locali, questa vicenda è avvenuta la scorsa settimana, al lago di Grant Park, a New York. Era un giorno come gli altri per i pompieri, che erano nella loro caserma.

Stavano per uscire per fare un giro per il quartiere, quando all’improvviso hanno ricevuto una segnalazione su un cane bloccato all’interno di un lago ghiacciato. Se non fossero intervenuti in fretta, avrebbe sicuramente perso la vita.

CREDIT: FACEBOOK

Non riusciva ad uscire ed infatti, vista gravità della vicenda, i vigili sono partiti subito. Quando sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti ad una scena straziante. Purtroppo, con il passare dei minuti, la situazione diventava sempre più tragica.

Uno dei pompieri, si è subito fatto avanti per poterlo aiutare. Infatti grazie all’aiuto dei suoi colleghi, è riuscito a farsi strada sul ghiaccio.

Il salvataggio del cane caduto nel lago

CREDIT: FACEBOOK

L’uomo lo ha preso tra le sue braccia ed è riuscito a tirarlo fuori dall’acqua. Nel giro di pochi istanti, i due sono tornati sulla riva del lago, sani e salvi.

I suoi colleghi, per il coraggio e per la forza dimostrata in questo episodio, si sono complimentati con il ragazzo. Sapevano che non era un lavoro semplice, ma fortunatamente il tutto si è concluso nel migliore dei modi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Il cucciolo è stato portato nella clinica veterinaria della città. Il medico, dopo un controllo, ha scoperto che nonostante tutto stava bene ed ha anche rintracciato la sua famiglia umana. Quelle persone sono andate in fretta a riprenderlo e lo hanno riportato subito a casa.