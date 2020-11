Questa storia ci arriva dall’India e ci racconta di quanto una mamma è disposta a fare pur di mettere al sicuro i suoi figli. Durante un’alluvione, cane salva cucciolo che era rimasto intrappolato nell’acqua e da solo non ce l’avrebbe fatta. Ma la sua mamma non l’avrebbe mai lasciato indietro.

La mamma canina ha fatto tutto quello che era in suo potere per poter mettere in salvo il suo bambino, che era in grave pericolo.

La scena è stata ripresa in un villaggio a Tarapur, in India, dove durante un’alluvione una mamma ha avuto una gran paura di perdere il suo cucciolo. Ma non è rimasta lì a guardare, ha fatto tutto quello che poteva per poterlo mettere in salvo.

La strada era come un fiume in piena. Mettersi in salvo non era facile. La mamma è riuscita a trovare un riparo, ma non il suo cucciolo. E allora la cagnolina ha fato quello che ogni mamma avrebbe fatto. Si è voltata ed è tornata indietro per salvare il cucciolo trasportato dalla corrente.

Non importava quanto fosse forte la corrente: la mamma doveva correre dal suo cucciolo che piangeva disperato mentre l’acqua lo trascinava via. E si è calmato solo quando la mamma lo ha preso accanto a se. Poi la mamma ha portato il suo piccolino al sicuro.

Fonte Pixabay

Cane salva cucciolo: l’amore materno non ha confini

La mamma è sempre la mamma. E non importa a quale specie appartiene, perché farebbe qualsiasi cosa pur di mettere in salvo i propri cuccioli. Come del resto farebbe ogni persona di buon cuore vedendo un animale in difficoltà.

Fonte YouTube Ganga Ganga

Dovremmo tutti imparare da animali e persone che mettono a rischio la loro vita pur di salvare quella di animali che non riescono a uscire dai guai.