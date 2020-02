Indy è un dolce cagnolino, che purtroppo non ha avuto un inizio di vita molto facile Indy è un dolce cagnolino, che purtroppo non ha avuto un inizio di vita molto facile. La sua storia ha commosso tutti..

Indy è un dolce cagnolino, che purtroppo non ha avuto un inizio di vita molto semplice. E’ stato adottato quando aveva pochi mesi di vita, da quello che doveva essere il suo amico umano, ma il ragazzo invece di prendersi cura di lui, si divertiva a trascurarlo.

La sua vita era appesa ad un filo ed infatti, i volontari hanno dovuto portarlo via da quella casa molto in fretta, altrimenti il suo cuore avrebbe cessato di battere per sempre.

Quando Indy è arrivato dal veterinario, è stato scoperto qualcosa di orribile, che ha sconvolto tutti. Nessuno di loro aveva mai visto una cosa del genere.

Il cucciolo, oltre ad essere malnutrito e disidratato, aveva anche molti traumi celebrarli, che ostacolavano il suo equilibrio e per questo, aveva bisogno di lunghe terapie.

Il medico non sapeva se il dolce cagnolino sarebbe riuscito a sopravvivere, ma nonostante tutto, insieme ai volontari, hanno provato a fare il possibile per cercare di aiutarlo e di donargli una seconda possibilità di vita.

Indy è stato costretto a sfilare in passerelle speciali, che lo hanno aiutato ad avere molta più sicurezza. In più ha fatto una terapia in acqua, che lo ha aiutato a recuperare i muscoli alle sue zampe.

Il percorso di questo cane è stato lungo ed in salita, ma alla fine i volontari hanno avuto i miglioramenti che speravano. Il cucciolo camminava da solo, anche se ogni tanto perdeva l’equilibrio. Ecco il video della sua storia di seguito:

Nonostante tutte le volte che è caduto, il piccolo si è sempre rialzato ed ha provato a fare di tutto per riprendersi. Oggi, ha trovato anche una nuova famiglia, che ogni giorno gli fa capire il vero amore. E’ soddisfatto della sua nuova possibilità di vita. Vederlo, riempie di gioia i cuori di tutti.

Un salvataggio meraviglioso, che merita di essere conosciuto per ringraziare i volontari, che con la loro forza e la loro tenacia, sono riusciti nel loro obiettivo. Grazie di tutto ragazzi…

