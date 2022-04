Questa è la storia di un cane un po’ troppo curioso. Il povero Jack Russell in trappola per 12 ore ha rischiato di morire soffocato. Si era messo a inseguire un coniglio fin dentro alla sua tana. Ma poi è rimasto intrappolato al suo interno e da solo non sarebbe mai riuscito a venirne fuori. Per fortuna è stato salvato appena in tempo.

Max è un Jack Russell molto curioso, che forse ha imparato una lezione dopo questa disavventura che ha vissuto. Inseguendo un coniglio è quasi morto soffocato rimanendo incastrato nella sua tana.

Il cane vive a Lavant, Chichester, Regno Unito. Max e il suo proprietario stavano passeggiando, quando all’improvviso il peloso è scomparso nel nulla. Si era messo a rincorrere dei conigli, rimanendo incastrato nella loro trappola.

Il proprietario ha subito chiamato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti per evitare che quella disavventura si trasformasse per la famiglia di Max in un vera e propria tragedia.

Il suo miglior amico umano aveva già tentato di far uscire Max. Ma a ogni tentativo il cane affondava sempre di più. Quel cumulo di terra era diventata una trappola per lui. Ha rischiato davvero grosso.

Il Jack Russell intrappolato nella tana del coniglio ha rischiato di morire soffocato

Secondo l’Unità di soccorso tecnico (TRU) del servizio di soccorso e vigili del fuoco del Sussex occidentale, il cane ha davvero rischiato di morire soffocato.

Il suo salvataggio non è stato semplice. Ci sono voluti molto tempo e tanta delicatezza per evitare di peggiorare una situazione già molto delicata. Alla fine la gioia di tutti era palpabile quando Max è uscito sano e salvo.

Che dite, Max si metterà ancora a inseguire conigli fin dentro la loro tana o dopo questo spavento avrà imparato la lezione?