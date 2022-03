Questa è la storia della povera Millie, un cane di razza Jack Russell che sta per annegare in una palude. Ma per fortuna l’hanno salvata. La cagnolina di soli 3 anni si era allontanata dalla sua casa nell’Hampshire, contea sulla costa meridionale dell’Inghilterra nel Regno Unito. Si era messa in guai pesanti e per salvarla i soccorritori hanno usato una salsiccia e un drone. Ecco come.

Millie è una cagnolina di 3 anni, un bellissimo incrocio di Jack Russell, che si è trovata nei guai più profondi poco tempo fa. All’improvviso, uscendo di casa, ha perso la cognizione del tempo e della distanza. Ed è finita nelle distese fangose di Havant, nell’Hampshire, in Inghilterra, non riuscendo più a tornare indietro.

Si era spaventata e l’acqua saliva sempre di più. Non poteva togliersi dagli impicci da sola, ma per fortuna qualcuno l’ha vista e ha chiamato subito i soccorritori. Come potevano attirarla e portarla via da lì? I soccorritori hanno usato uno stratagemma, ricorrendo a una salsiccia e a un drone.

Emma Oaks, la proprietaria di Millie, ha subito lanciato l’allarme. Stava passeggiando con il cane, quando è riuscito a liberarsi dal guinzaglio ed è fuggito via. La donna di 40 anni, che vive a Purbrook, poco distante da Portsmouth, era disperata.

La donna ha lanciato l’allarme e ha continuato a cercare Millie, chiedendo l’intervento del Denmead Drone Search and Rescue. Ma non era facile attirare il cane verso quell’elicottero, visto che si spaventava di continuo sentendone il rumore. E intanto l’acqua nella palude cresceva.

Jack Russell sta per annegare, per fortuna ci sono un drone e una salsiccia ad aiutare Millie

Millie adora il cibo e mangia qualsiasi cosa tu le possa offrire… anche carote e cetrioli crudi, ma c’è una cosa che adora: la salsiccia.

Ecco come portarla in salvo. I soccorritori hanno legato delle salsicce a un filo, trasportandole in aria con un drone. Una trappola perfetta che ha funzionato. E Millie ora è in salvo.