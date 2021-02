Jerzu, cuccioli abbandonati in un canale di scolo hanno rischiato di perdere la vita

In Sardegna i poliziotti intervengono per salvare i cuccioli abbandonati in un canale

Dei poveri cuccioli abbandonati in un canale di scolo a Jerzu, un comune sardo, se la sono vista davvero brutta. Per fortuna il tempestivo intervento della polizia ha permesso loro di mettersi in salvo e di ricevere subito tutte le cure necessarie. Speriamo ora che possano riprendersi il prima possibile e trovare la loro casa per sempre.

Fonte Pixabay

Jerzu è un comune italiano della subregione barbaricina dell’Ogliastra che si trova nella Sardegna centro orientale, in provincia di Nuoro. Da questo piccolo centro ci arriva una notizia che fa stringere il cuore e pregare per quei poveri cagnolini.

Qualche persona prima di coscienza ha deciso di abbandonare due cuccioli di cane ai bordi della Strada statale 125, proprio in territorio comunale di Jerzu. Le creaturine si trovavano dentro un canale di scolo, quando gli agenti della Polizia stradale, insospettiti per degli strani lamenti durante il servizio, li hanno portati in salvo.

Qualcuno ha destinato a morte certa questi due cuccioli, lanciati in un canale di scolo nel fondo di una scarpata. Per fortuna la Polizia Stradale di Lanusei li ha tratti in salvo: gli agenti si trovavano in servizio a pattugliare proprio quella zona quando hanno sentito i loro lamenti.

Ci è voluto un po’, ma alla fine i poliziotti hanno trovato i due cani e li hanno portati in salvo. Avevano fame e freddo ed erano terribilmente spaventati. Dopo aver prestato i primi soccorsi ai cucciolotti, gli agenti li hanno affidati in ottime mani.

Fonte Pixabay

Cuccioli abbandonati in un canale di scolo affidati a un’associazione animalista

Gli agenti di Polizia infatti hanno contattato l’associazione animalista Onlus conFidointe Ogliastra, per prendersi cura dei due cagnolini di pochi mesi, dal manto marroncino.

Fonte Pixabay

I cuccioli ora saranno curati dai volontari e non appena sarà possibile potranno trovare una famiglia amorevole e una casa per sempre. Speriamo l’adozione avvenga il più presto possibile!