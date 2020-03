Jila, la cagnolina abbandonata con la sua cuccia, in mezzo al parco Volontaria salva la cagnolina abbandonata in mezzo al parco..

Judy Obregon ha sempre avuto un amore profondo per gli animali, infatti nella sua vita, ha deciso di dedicarsi a loro. Un giorno, era diretta in una discarica della città, quando in un parco ha visto una strana cuccia sul prato. Si è avvicinata ed all’interno ha scoperto che c’era una cagnolina in gravi condizioni.

Quella scena per la donna è stata terribile e straziante, dice che non la dimenticherà per il resto della sua vita. La piccola stava molto male.

Era un giorno come un altro per Judy, che stava andando nella discarica della città, poiché aveva ricevuto una segnalazione. Quando è passata vicino a quel parco, con la coda dell’occhio ha notato la strana cuccia.

Inizialmente credeva che fosse stata gettata lì, ma quando ha fermato l’auto, ha visto che all’interno c’era qualcosa. Non poteva andare via, ma doveva indagare.

E’ proprio in quel momento, che ha fatto la terribile scoperta. All’interno c’era una cucciola abbandonata, affetta da rogna e con le coperte tutte bagnate. Judy, è andata nella sua auto, ha preso un lenzuolo ed ha preso in braccio la piccola.

Subito dopo, l’ha messa nella sua auto e l’ha portata nella clinica veterinaria della sua città. Ha deciso di chiamarla Jila. Il medico, l’ha sottoposta ad una visita medica molto accurata.

Ha scoperto che la piccola era malnutrita e che era affetta dalla rogna, ma che grazie ai bagni ed alle cure mediche si sarebbe ripresa in fretta. Infatti, hanno deciso di trovarle una famiglia affidataria, che le avrebbe donato l’amore e le cure di cui aveva bisogno.

Grazie a queste persone, Jila ha avuto moltissimi miglioramenti. La sua pelliccia è ricresciuta, ha tirato fuori la sua dolce personalità ed una famiglia amorevole si è fatta subito avanti per adottarla.

Oggi vive con i suoi nuovi amici umani ed ogni giorno, fa di tutto per ringraziarli della nuova possibilità di vita che avuto. Buona fortuna piccola…

