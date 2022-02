La storia che vogliamo raccontarvi oggi ha come protagonista un uomo di nome Jim e un povero orso di nome Jimbo. I due si sono conosciuti dopo che il santuario in cui viveva l’animale ha chiuso. Naturalmente il grosso selvatico non poteva tornare in natura, così l’uomo lo ha preso e portato nel suo piccolo centro ricettivo e lo ha accudito come meglio nessuno avrebbe potuto fare. Un loro video diffuso recentemente su internet, ha sciolto i cuori di migliaia di utenti provenienti da ogni parte del globo.

Il mondo a volte sa essere davvero crudele con alcune persone o animali. Soprattutto con quest’ultimi, a volte la vita sembra che debba essere per forza avversa e difficile.

Per fortuna, però, lo stesso mondo è pieno anche di tante persone dal cuore enorme che si battono quotidianamente per cercare di dare a queste creature innocenti e indifese un futuro più roseo e felice del loro triste passato.

Questo povero orso, protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, ad esempio, è nato e cresciuto in cattività. Il che significa che non ha mai conosciuto la libertà.

Il parco degli animali dove era nato e cresciuto, dopo qualche anno, è andato in fallimento ed è stato costretto a chiudere i battenti.

Jimbo, questo il nome dell’animale, naturalmente non poteva essere liberato in natura. Sarebbe morto in pochissimo tempo. Quindi è stato salvato da un uomo che si è appassionato alla sua storia tanto da prenderlo e portarlo nel suo piccolo santuario a Otisville, New York.

Il commovente video di Jim e Jimbo

Jim e Jimbo ci hanno messo pochissimo tempo a formare un legame tanto straordinario quanto insolito, se consideriamo che si tratta comunque di un grosso animale selvatico e predatore.

Il video diffuso recentemente online mostra Jim accarezzare e coccolare l’orso come se fosse un cucciolo di cane.

Jimbo, dal canto suo, ama così follemente quell’uomo che lo coccola a sua volta molto dolcemente.

Purtroppo l’orsacchiotto soffre di una malattia sconosciuta che prima o poi lo porterà via per sempre. Il suo sguardo spento sembra raccontare che di questo lui ne è perfettamente consapevole.

Tuttavia, non rinuncerebbe mai a quei momenti di intima amicizia con quell’uomo straordinario che gli sta regalando emozioni mai provate prima.