Quando una donna di nome Casey Lewis ha iniziato a svolgere l’attività di volontaria presso un rifugio per animali, si è subito innamorata del dolce JJ e lo ha adottato. Quel musino dolce e tenero, però, nascondeva un’anima profondamente dispettosa e la donna se ne è resa conto quando ormai era già troppo innamorata di lui.

Una donna di nome Casey Lewis, circa tre anni fa, si è unita come volontaria al Nofolk SPCA Animal Shelter, un’associazione che si occupa del salvataggio di animali in Virginia.

Proprio durante il suo primo giorno di lavoro, Casey ha conosciuto e si è innamorata di JJ, un mix beagle molto dolce e vivace che viveva nel rifugio ormai già da un po’. Lei gli ha offerto prima una casa temporanea e, alla fine, ha deciso di aprirgli le porte della sua casa e del suo cuore per sempre, adottandolo ufficialmente.

Ciò che la donna non poteva immaginare, però, era che dietro a quegli occhi dolci e quel musino tenero si nascondeva un’anima tremendamente vivace e dispettosa.

Da quando vive con Casey, JJ ha combinato un numero di casini in casa che ormai non è più possibile contare. Lui approfitta dei momenti in cui è solo in casa per mordere e distruggere tutto quello che è alla sua portata di zampa.

L’anno scorso ha distrutto sei scatole di fazzoletti, ha abbattuto il cancelletto per bambini per la prima volta ed è entrato nel bidone della spazzatura in acciaio azionato a pedale… la pulizia ha richiesto più di un’ora…

L’ultimo guaio di JJ

Questa è una scena che si ripete ad interventi regolari. Ormai Casey non si stupisce più di tanto, ma l’ultima volta il cucciolo ha davvero esagerato.

Quello che ho trovato quando sono tornata a casa è stato un disastro. Aveva rotto sei scatole in pezzi di varie dimensioni. Ha anche buttato di nuovo giù il cancelletto del bambino in legno in cucina ed è riuscito a rompere anche un angolo già rotto della porta. E per fortuna non gli è venuto in mente di andare a fare un giro dalle parti del secchio della spazzatura.

La cosa ‘peggiore’, è che quando la sua mamma è tornata a casa, il cagnolino aveva un’espressione sul suo muso davvero soddisfatta. Sembrava davvero orgoglioso del suo ‘progetto artistico’.

Tuttavia, Casey farebbe la scelta di adottarlo altre mille volte, se potesse. Lui è l’anima delle sue giornate e la sua dolcezza le farà sempre dimenticare di tutti i guai che combina.