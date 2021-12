Il salvataggio di un cucciolo di chihuahua, gettato in mezzo all'immondizia da coloro che lo avevano amato e cresciuto per tanto tempo

Il protagonista di questa storia è un cucciolo di chihuahua abbandonato e costretto a vivere vicino a un fosso di un azienda di rifiuti organici ad alto rischio. Trascorreva il giorno e la notte rannicchiato in un mucchio di immondizia.

Fortunatamente, qualcuno dal grande cuore si è reso conto della sua situazione ed ha deciso di allarmare i volontari dell’associazione Hope For Paws. Angelo, questo nome che in seguito i ragazzi hanno scelto per il cagnolino, è stato salvato dopo due giorni di tentativi falliti. I soccorritori non riuscivano a guadagnare la sua fiducia, ma di certo non avevano intenzione di mollare.

Hanno provato diverse soluzioni e ogni volta era un buco nell’acqua. Il cucciolo era stato tradito da un essere umano, dalla sua stesa famiglia, da quelle stesse persone che gli avevano dato amore e perché avrebbe dovuto fidarsi di quegli estranei che volevano avvicinarlo?

Il salvataggio del cucciolo di chihuahua

Dopo due lunghi giorni, il cucciolo forse esausto, si è rassegnato e si è lasciato prendere dai volontari. Quella è stata la migliore decisione di tutta la sua vita.

Sopo il salvataggio, il cagnolino è arrivato il rifugio, dove è stato curato e nutrito. Da quel giorno riceve una dose d’amore quotidiana e non riesce a smettere di ringraziare quegli angeli che gli hanno salvato la vita. Non appena avrà riacquistato completamente la fiducia negli esseri umani, i ragazzi procederanno anche con gli appelli per la sua adozione, al fine di trovargli una famiglia amorevole che si occupi di lui per il resto della sua vita e che non lo tradisca un’altra volta.

Ancora una volta, il ringraziamento va alla persona che non è riuscita a rimanere indifferente davanti ad un animale bisognoso. Ha fatto una semplice telefonata alle persone giuste. Un piccolo gesto che ha salvato la vita di Angelo.