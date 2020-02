Joan Jet la cagnolina con bisogni speciali Joan Jet la cagnolina con bisogni speciali, che cerca una nuova famiglia

“Mi chiamo Arianna e sono sempre stata un’amante degli animali. Diverso tempo fa, accanto ad un secchio della spazzatura, vicino la mia abitazione, ho trovato una dolce cagnolina abbandonata. Non potevo lasciarla, così l’ho presa in braccio e l’ho portata a casa mia. L’ho chiamata Joan Jet.

Le sue condizioni erano davvero drammatiche. Aveva delle ferite aperte su tutto il suo corpicino, era piccola e aveva sicuramente poche settimane di vita.

Ho chiamato subito il mio veterinario di fiducia, che mi ha ricevuta immediatamente. Quando sono arrivata nel suo studio, con la piccola Joan Jet, mi ha guardata e sin da subito ha capito che la sua strada non era affatto semplice.

Era affetta dalla rogna ed in più era malnutrita a livelli atroci. Essendo una cucciola, le sue difese immunitarie erano anche molto basse.

Proprio per questo, io avevo paura che non avrebbe passato quella brutta malattia. L’ho aiutata ed ho cercato di fare il possibile per farla guarire al più presto.

Però, quando la strada sembrava essere in discesa, mi sono resa conto che aveva anche un altro problema. Quando facevo qualsiasi rumore, forte o leggero, lei non si muoveva. Era come se non percepisse nulla.

L’ho portata di nuovo dal medico e quest’ultimo, dopo un’accurata visita, ha dato conferma a tutti i miei dubbi. Joan Jet era sorda, proprio come pensavo. Per questo aveva bisogno di cure ed attenzioni speciali. Ecco il video della sua storia di seguito:

Ora, la dolce cucciola, vive ancora con me, ma sto facendo il possibile per trovarle una famiglia disposta ad amarla ed a curarla, proprio come merita. Nessun cane dovrebbe mai vivere un incubo del genere.”

I cani con bisogni speciali, hanno bisogno di più attenzioni, ma l’amore e l’affetto che riescono a donare, è davvero incredibile.

