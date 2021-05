L’attrice Kerry Washington, sul suo profilo Instagram, ha annunciato una triste notizia. Purtroppo la sua cagnolina Josie ha perso la vita nella notte. L’hanno portata dal veterinario, ma con l’avanzare dell’età le sue condizioni di salute, sono peggiorate notevolmente.

CREDIT: INSTAGRAM

Un lutto tragico ed improvviso, che la star di Scandal, ha voluto condividere con i suoi amici e con tutti i suoi follower. In molti, infatti, hanno commentato la notizia con parole di conforto.

Kerry ha raccontato di aver adottato la cucciola molto tempo fa. Tra loro è nato un legame speciale sin da subito. Era sempre al suo fianco e non la lasciava mai sola.

Molti dei suoi colleghi hanno conosciuto la cagnolina, perché accompagnava la sua amica umana sul set e sono molto dispiaciuti per la sua tragica morte. L’attrice, nonostante tutto, per onorare la perdita di Josie ha deciso di fare qualcosa di molto speciale.

CREDIT: INSTAGRAM

Vuole donare una somma di denaro al rifugio Wags and Walk Rescue. Il suo desiderio è proprio quello che i volontari riescano ad aiutare tutti i cani che sono in quel posto, a tornare in salute e a trovare una famiglia disposta ad adottarli.

Il post di Kerry Washington per la morte della piccola Josie

La scorsa notte, purtroppo Josie è passata nell’altro mondo. Anche un pezzo del mio cuore è andato via con lei. Io non sono cresciuta con un cane. Non ero consapevole di come potesse apparire o che tipo di amore potesse donare. Non riuscivo a credere che mi avrebbe cambiato e trasformato la vita. Dire che Josie era un membro della nostra famiglia, è davvero riduttivo. Mi ha sempre seguita ed ha visitato luoghi che nessun altro ha mai visto prima. Era una testimone della mia vita ed io della sua. Quando l’ho incontrata la prima volta, il mio cuore si è aperto e lei continuerà sempre a vivere dentro di me.

CREDIT: INSTAGRAM