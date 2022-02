La vita di questo ragazzo portoghese di nome Luis Pereira non è stata affatto semplice. I suoi genitori naturali lo hanno abbandonato quando aveva solo 4 anni e nonostante sia stata adottato da un’altra famiglia, è tornato in mezzo alla strada di nuovo. Tra tutte le difficoltà, però, un giorno ha incontrato la cagnolina Kika, che gli ha donato di nuovo un motivo per continuare a vivere.

Questa è una di quelle storie che ci fa credere ancora che l’amore è davvero in gradi di fare miracoli, di salvare delle vite e di rimettere sulla strada giusta delle persone che sembravano perdute per sempre.

Luis ha avuto un’infanzia ed un’adolescenza praticamente disastrose. La sua famiglia lo ha abbandonato quando aveva solo 4 anni. Lui è finito in un orfanotrofio e qualche tempo dopo una famiglia si è offerto di adottarlo.

Ma I traumi del passato non hanno mai abbandonato Luis, tanto da renderlo molto ribelle con chiunque e avverso ad una vita regolare e salutare.

Tutto questo ha portato la sua famiglia affidataria ad abbandonarlo, ancora. Il problema stavolta era che era troppo grande per finire in un orfanotrofio, quindi il ragazzo, ormai cresciuto, si è ritrovato a vivere come un senzatetto.

L’incontro con Kika

Circa due anni fa la vita di Luis Pereiro ha subito una svolta decisiva, quando ha incontrato una dolcissima cagnolina, che lui ha chiamato Kika.

Da quel momento Luis non doveva più badare solo a lui, ma anche alla sua nuova amica a quattro zampe, che nel frattempo gli dimostrava amore e affetto come mai nessuno aveva fatto in precedenza.

Per Kika, Luis ha lasciato andare via tutte le cose negative della sua vita, come ad esempio l’uso di alcool e sostanze stupefacenti.

Il problema più grave di tutta la loro esperienza si è verificato quando, allo scoppio della pandemia del Coronavirus, nessuna casa famiglia era più disposta ad accoglierli entrambi.

Piuttosto che rinunciare alla cucciola, Luis ha vissuto per quasi due anni in tenda, in mezzo alla strada.

Luis sa che quella non è la vita più giusta per la cagnolina. Lei merita il calore di una casa confortevole e lui sarebbe anche disposto a dargliela, anche a costo di separarsi da lei. Ma lo farà solo quando sarà sicuro che il destino che toccherà alla sua cucciola sia felice e sereno.