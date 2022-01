Oggi vi mostriamo un video virale pubblicato da un utente di Twitter, che ha fatto il giro del mondo attraverso tutti i social network. Le immagini mostrano un cane che si avvicina di soppiatto ad un senzatetto, in attesa di una reazione da parte dell’uomo.

Credit: @buitengebieden_ Twitter

Quando il senza fissa dimora nota la presenza di quella animale, sembra come dirgli qualcosa. Sembravano come comprendersi. Dopo uno scambio di sguardi, il cane decide di appoggiare il suo muso sulla spalla dell’uomo, come se volesse consolarlo e il senzatetto ricambia il suo gesto con un abbraccio.

Il video del cane e del senzatetto

Rimangono così per qualche minuto, fino alla fine del filmato. Guardate con i vostri occhi le immagini nel video virale di seguito:

Questo cane si è avvicinato a un senzatetto e sembrava sapere di cosa avesse bisogno.

Queste sono le parole riportate nel post dell’autore del video. Non è noto sapere il posto preciso in cui sia accaduta la vicenda. Quando un cane ti offre affetto e compagnia, non c’è niente che valga di più. Provate soltanto ad immaginare quale meravigliosa sensazione abbia provato il senzatetto in quel momento. Il cane poggia il suo muso sulla spalla dell’uomo come se volesse consolarlo e dirgli “Io ti capisco“. E a sua volta, l’uomo senza fissa dimora lo abbraccia come se volesse ringraziarlo di aver reso in quel momento la sua giornata migliore.

Le immagini del filmato hanno scaldato il cuore di migliaia di persone. In tanti hanno condiviso il dolcissimo momento sui social network e in poco tempo è diventato virale in ogni parte del mondo.

Chi non ha mai avuto un cane non può sapere che cosa significhi essere amato.

Nessuno sa di chi fosse quel dolce amico a quattro zampe, ma qualcuno sostiene che anche lui nella vita sia stato un senzatetto e che il suo cuore non l’ha mai dimenticato.