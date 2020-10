Questa è la brutta avventura vissuta da una famiglia del Texas e dal loro cagnolino King. Debi e Danae Vazquez, questi nomi dei due padroncini di King e degli altri due cani di famiglia, avevano acquistato un nuovo collare per il loro chihuahua e non volevano che si sporcasse. Per questo permisero al cagnolino di uscire a giocare senza indossarlo.

Credit: Debi Vazquez-Facebook

King, però, da quella passeggiata non è mai tornato a casa.

Quando abbiamo visto i due cani tornare a casa senza King, il nostro cuore è andato in frantumi. Da subito ci siamo resi conto che non aveva il collare con i nostri numeri di telefono e che quindi sarebbe stato difficile ritrovarlo. Eravamo disperati.

Passò molto tempo. Debi e Danae cercarono King ovunque, fecero diversi appelli su internet e appesero molti cartelli con la sua foto, ma nulla. Per sei lunghi anni nessuna notizia o traccia del cane.

La coppia aveva perso ormai ogni speranza. Nessuno si era mai fatto avanti per avvisarli di averlo visto o trovato e di conseguenza si erano ormai rassegnati.

Il ritrovamento di King

Credit: Debi Vazquez-Facebook

Trascorsi ben sei anni dalla scomparsa del loro amato cagnolino, per Debi e Danae è arrivata un’altra brutta notizia. Uno degli altri due cani che facevano parte della famiglia si è ammalato ed è morto.

Nella tristezza generale, però, un bel giorno è arrivata una telefonata del tutto inaspettata e che ha risollevato in un attimo il morale dei Vazquez. La Humane Society of Broward County, un’associazione animalista con sede in Florida, lo aveva trovato e aveva analizzato il microchip, risalendo a loro.

Credit: Debi Vazquez-Facebook

Una donna lo aveva ricevuto solo sei mesi prima, dopo che qualcuno glielo aveva dato, ma non poteva prendersene più cura, per quello si era rivolta a quei volontari. Debi e Danae non avevano idea di come avesse fatto a percorrere più di mille km, ma sospettano che qualcuno lo aveva rubato per poi portarlo lì.

Non riuscivamo a crederci. Avevamo perso ogni speranza e invece era vivo ed era al sicuro. Abbiamo cercato immediatamente un aereo per la Florida ma non ce n’era nemmeno uno per tutta la settimana. Così siamo saliti subito in macchina e abbiamo viaggiato per 20 ore per andare da lui il prima possibile.

Credit: Credit video: WPLG Local 10 – YouTube

Il video della riunione è davvero emozionante. I lunghi anni in cui King è stato lontano dai suoi genitori non ha affievolito per niente l’amore che quelle persone provavano per lui. Finalmente la famiglia Vazquez ha potuto riabbracciare il loro amico a quattro zampe e portarlo a casa. Avevano un bel po’ di coccole arretrate da recuperare.