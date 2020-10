Una vicenda che ha spezzato i cuori di tutti è avvenuta poco tempo fa. Un anziano cane ha messo al mondo 21 cuccioli, ma nessuno di loro purtroppo è riuscito a sopravvivere. Al momento la mamma è ancora al rifugio ed i medici l’hanno sottoposta a tutte le cure necessarie per farla riprendere.

I volontari quando hanno visto i suoi occhi sofferenti, hanno notato che aveva qualcosa di strano. Infatti alla fine, hanno capito che era in shock anafilattico ed avevano poco tempo per intervenire.

Era un giorno come un altro per i dipendenti del rifugio di Boone Area Humane Society. Erano impegnati ad occuparsi degli altri cuccioli che stavano cercando una famiglia.

Quando all’improvviso dalle telecamere di sorveglianza esterne, hanno notato una persona che da un furgone con la targa coperta, stava abbandonando un cane, proprio davanti alla loro porta.

Uno dei volontari è uscito tempestivamente, ma non è riuscito a prendere la targa del veicolo. Ha visto subito la cagnolina in condizioni disperate. Quando si è avvicinato a lei, ha scoperto che in realtà era in travaglio ed aveva bisogno di cure urgenti.

Senza nemmeno rifletterci l’ha portata dentro e tutti i ragazzi si sono avvicinati a lei per capire le sue condizioni di salute. Il medico dopo averla visitata, oltre a scoprire che stava per partorire, ha anche scoperto che era in shock anafilattico.

Anziano cane abbandonato: le situazione

Nessuno sapeva cosa le fosse accaduto, ma sicuramente riuscire a farla riprendere non sarebbe stato semplice. Esattamente 24 ore dopo il suo arrivo, ha messo al mondo 2 dei suoi piccoli, ma erano entrambi senza vita.

Il medico per questo ha deciso di sottoporla ad una cesareo. Nel momento in cui i piccoli sono venuti al mondo, però i ragazzi hanno fatto la tragica scoperta. Nessuno di loro è riuscito a sopravvivere.

La mamma al momento è ancora ricoverata nel rifugio e sta ricevendo tutte le cure necessarie per riprendersi. Purtroppo le sue tragiche perdite per lei sono state molto dolorose, ma con l’amore e le attenzioni necessarie, sta cercando di superare il suo grave lutto.