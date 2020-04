King il cane che ama la sua camera King il cane che ama la sua stanza e che vuole passare molto tempo lì dentro

King è un dolcissimo cagnolino che è stato adottato pochi mesi fa, dal suo amico umano Claye Jackson. L’uomo sin da subito ha instaurato un rapporto speciale con lui, ma in pochi sanno che lui non ama uscire, ma il suo desiderio è stare nella sua stanza a riposare o a giocare.

Il ragazzo, quando ha deciso di adottarlo, non credeva che la sua personalità fosse così diversa dagli altri. Ha avuto diversi animali in casa, ma mai nessuno è stato come lui.

Il piccolo King, è andato a vivere con il suo nuovo amico umano da pochi mesi e il ragazzo sin da subito ha fatto il possibile per farlo stare bene e a suo agio.

Claye ha deciso di preparare una stanza solamente per lui, in cui ha messo tutti i suoi giochi ed il suo lettino, ma non credeva che il cucciolo l’avrebbe adorata fino a quel punto.

Ogni giorno passa molto tempo lì dentro, Si diverte a giocare, anche da solo. Ama riposare nella sua cuccia e tenere sotto controllo tutte le sue cose.

Il ragazzo in un’intervista ha spiegato: “Ogni volta che usciamo a fare una passeggiata, King vuole tornare di corsa a casa. Infatti quando siamo vicini e riconosce la strada, inizia a correre, poiché il suo desiderio è quello di poter andare a riposare nella sua stanza.

Nella via vita ho avuto diversi animali, ma mai nessuno è stato come lui. Gli altri amavano giocare e riposare vicino a me, ma lui è completamente diverso.”

In molti sono rimasti stupiti dal comportamento di questo dolce cagnolino, poiché è davvero insolito, ma lui ama la sua stanza ad un livello talmente alto, che preferisce stare lì dentro per molto tempo.

