Da pochi giorni sul web gira un video che ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni. Il protagonista è un cane molto dolce chiamato Kratu che durante la mostra canina non ha seguito lo schema di tutti i suoi fratellini a quattro zampe. Infatti tutti i presenti che hanno assistito alla sua sfilata, sono scoppiati a ridere.

Questo dolce cane è stato salvato da un gruppo di volontari mentre viveva come randagio. Sono riusciti a trovare la famiglia perfetta nel giro di poco tempo.

Quelle persone si sono innamorate di Kratu, vedendo solo le sue foto sulla pagina Facebook e quando lo hanno conosciuto, hanno capito che era il cane perfetto per loro.

È dolce, simpatico e socievole. Ama stare al centro dell’attenzione e soprattutto vuole ricevere tutto l’affetto che non ha mai avuto nella sua vita. Vederlo adesso è davvero meraviglioso.

Pochi giorni fa la sua famiglia umana, ha deciso di farlo partecipare alla mostra canina Crufts. Volevano mostrare a tutti le sue abilità e la sua incredibile trasformazione.

Tuttavia, il piccolo a quattro zampe non ha seguito lo schema proprio come gli altri. Durante il percorso si è anche fermato sotto il tunnel per riposare e tutti sono scoppiati a ridere nel vederlo.

Il percorso insolito del piccolo Kratu

Il cucciolo ha iniziato a correre e invece di seguire quello che diceva il conduttore e amico umano, ha fatto tutto ciò che voleva. Correva tra i giochi ed era felice di poter stare lì.

Ad un certo punto, dopo esser passato all’interno del tunnel, si è anche fermato per riposare. Il presentatore a quel punto lo ha guardato ed ha detto: “È l’incarnazione di fai ciò che vogliamo!” Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip di Kratu è diventato in fretta virale sul web e tante persone nel guardarlo sono scoppiate a ridere. Effettivamente è davvero insolito vedere una cosa del genere.