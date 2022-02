Kylo è un dolcissimo gattino rosso, che è diventato molto famoso sui social proprio per una sua caratteristica insolita. Ruba gli oggetti nelle case e quando ha trovato dei vicini da salutare, ha deciso di portare loro dei doni come gesto di benvenuto.

CREDIT: FACEBOOK

In tanti sono rimasti a bocca aperta dalla dolcezza di questo animale e alla grazie ai post pubblicati sui social, ha trovato anche una nuova famiglia umana.

Tutto è iniziato quando Kay McCall ha deciso di trasferirsi insieme al marito, in un’abitazione che si trova a Ferny Hills, vicino la città di Brisbane, in Australia.

Nelle giornate in cui i due signori erano impegnati nel trasloco, nel giardino della casa hanno trovato un piccolo ospite. Kylo era riuscito ad entrare nella loro proprietà e voleva dare il benvenuto alla coppia. Infatti è rimasto con loro e si è lasciato accarezzare per molto tempo.

CREDIT: FACEBOOK

Da quel momento il gattino è andato a salutare spesso i due. Tuttavia una mattina Kay lo ha trovato mentre lasciava alcuni oggetti nel loro giardino.

La donna lo ha colto in flagrante e sapeva che erano dei regali per loro, ma ha deciso di pubblicare sui social una foto per trovare i proprietari di tutte quelle cose. Nei commenti ha scoperto che il gatto le aveva rubate nelle case del quartiere. In tanti infatti si sono fatti avanti per riaverle.

La nuova casa del piccolo Kylo

La storia di questo dolce micio è diventata in fretta virale. Un giorno però Kay è stata costretta a scrivere un post sul web davvero straziante. La famiglia del gattino non poteva più tenerlo ed erano alla ricerca di nuova casa.

Per fortuna una donna che abita proprio lì vicino, chiamata Ingrid Moyle, si è presto fatta avanti per adottarlo. La ragazza era felice di donargli ciò che non poteva più avere, perché altrimenti sarebbe andato a vivere in un rifugio.

CREDIT: FACEBOOK

La nuova amica umana è anche riuscita a diminuire le sue uscite ed a evitare i furti nelle case dei vicini. Kylo ora è un gatto felice, che ama ricevere amore ed affetto. La donna lo ha riempito di giochi per non farlo andare in giro da solo.